Mưa trắng trời, nhiều tuyến phố ở Quảng Ngãi chìm trong biển nước
VHO – Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm Quảng Ngãi ngập sâu, phương tiện chết máy, giao thông khó khăn. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn còn tiếp diễn.
Mưa lớn kéo dài từ chiều 25.11 khiến nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Tại khu vực trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ), nước dâng cao, có đoạn ngập gần kín bánh xe ô tô. Nhiều phương tiện bị chết máy khi đi qua vùng ngập, người dân phải dắt bộ để di chuyển.
Không chỉ khu vực này, các tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Công Thiệu, Phan Bội Châu và Phan Đình Phùng nối dài cũng xảy ra tình trạng ngập úng. Tại một số đoạn thuộc phường Cẩm Thành, nước dâng cao khiến người tham gia giao thông phải di chuyển chậm, dò đường để tránh các vị trí nguy hiểm.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông và vùng núi cao của tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 150mm.
Đáng chú ý, lượng mưa đo được tại một số trạm ở mức rất cao như Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) 339,2mm; Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) 318,6mm; Lý Sơn 247,8mm; Mộ Đức 209,2mm; Sông Vệ 192,6mm; An Chỉ 191,2mm; Châu Ổ 177,2mm và Minh Long 158,8mm.
Dự báo từ sáng đến chiều tối 26.11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Vùng núi cao có mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Từ đêm 26.11, mưa có xu hướng giảm dần.
Tuy nhiên, diễn biến thời tiết những ngày tiếp theo còn phức tạp. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo, từ chiều tối 27.11 đến sáng 30.11, khu vực phía Đông và vùng núi cao của tỉnh có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 450mm.
Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; làm gia tăng nguy cơ lũ, lũ quét trên các sông, suối và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Trước tình hình trên, người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh; hạn chế di chuyển qua những đoạn đường ngập sâu, cầu tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, cần thận trọng khi đi qua các tuyến đường đang thi công, những vị trí bị nước ngập che khuất miệng cống, hố ga nhằm bảo đảm an toàn.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/mua-trang-troi-nhieu-tuyen-pho-o-quang-ngai-chim-trong-bien-nuoc.html