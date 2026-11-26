Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu

Mưa lớn kéo dài từ chiều 25.11 khiến nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Tại khu vực trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ), nước dâng cao, có đoạn ngập gần kín bánh xe ô tô. Nhiều phương tiện bị chết máy khi đi qua vùng ngập, người dân phải dắt bộ để di chuyển.

Nhiều xe máy bị chết máy khi lưu thông

Không chỉ khu vực này, các tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Công Thiệu, Phan Bội Châu và Phan Đình Phùng nối dài cũng xảy ra tình trạng ngập úng. Tại một số đoạn thuộc phường Cẩm Thành, nước dâng cao khiến người tham gia giao thông phải di chuyển chậm, dò đường để tránh các vị trí nguy hiểm.

Nước ngập sâu, có đoạn phủ kín bánh xe ô tô

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông và vùng núi cao của tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 150mm.

Biển cảnh báo nguy hiểm được đặt tại khu vực cống thoát nước

Đáng chú ý, lượng mưa đo được tại một số trạm ở mức rất cao như Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) 339,2mm; Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) 318,6mm; Lý Sơn 247,8mm; Mộ Đức 209,2mm; Sông Vệ 192,6mm; An Chỉ 191,2mm; Châu Ổ 177,2mm và Minh Long 158,8mm.

Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Dự báo từ sáng đến chiều tối 26.11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Vùng núi cao có mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Từ đêm 26.11, mưa có xu hướng giảm dần.

Tuy nhiên, diễn biến thời tiết những ngày tiếp theo còn phức tạp. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo, từ chiều tối 27.11 đến sáng 30.11, khu vực phía Đông và vùng núi cao của tỉnh có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 450mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; làm gia tăng nguy cơ lũ, lũ quét trên các sông, suối và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc

Trước tình hình trên, người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh; hạn chế di chuyển qua những đoạn đường ngập sâu, cầu tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, cần thận trọng khi đi qua các tuyến đường đang thi công, những vị trí bị nước ngập che khuất miệng cống, hố ga nhằm bảo đảm an toàn.