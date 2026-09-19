Mưa trắng trời, nhiều tuyến phố đô thị Vinh ngập sâu

Sáng 19/9, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài nhiều giờ, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP Vinh (cũ), Nghệ An ngập sâu.

Tại một số tuyến đường như Hồng Bàng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Đường 72m…. nước ngập sâu đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và hoạt động kinh doanh của người dân.

Mưa lớn không ngớt khiến nhiều tuyến đường ở đô thị Vinh bị ngập sâu. Ảnh: Kim Long

Một số ô tô cố gắng di chuyển qua khu vực ngập sâu nhưng bị chết máy. Chủ phương tiện phải gọi xe cứu hộ đến hỗ trợ đưa xe ra khỏi vùng ngập.

Anh Trần Văn Hoan (40 tuổi), trú phường Vinh Phú cho biết, sáng cùng ngày lái ô tô đi công việc. Khi giữa đường thì bị ngập sâu nên anh chọn phương án dừng lại vì sợ xe bị chết máy.

Mưa lớn đã ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Ảnh: Kim Long

Đường ngập sâu nên nhiều người dân phải dắt bộ phương tiện. Ảnh: Kim Long

Trên các diễn đàn hội nhóm liên quan đến giao thông ở Nghệ An, nhiều người liên tục nhắn tin hỏi các tuyến đường đỡ ngập sâu để di chuyển về nhà.

Tại các điểm ngập, lực lượng chức năng được bố trí để hỗ trợ phân luồng, cảnh báo người dân và phương tiện không đi vào những đoạn đường nước dâng cao. Một số lực lượng cũng khơi thông dòng chảy, hỗ trợ thoát nước.

Đường Lê hồng Phong ngập sâu khiến nhiều học sinh phải lội mưa về nhà. Ảnh: Kim Long

Nhiều tuyến đường tại đô thị Vinh bị ngập sâu. Anhr: Kim Long

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực đang ngập sâu. Đặc biệt, không cố đi qua những đoạn nước chảy mạnh hoặc có mực nước cao để đảm bảo an toàn.