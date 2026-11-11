Mưa trắng trời, nhiều khu vực vùng núi Đà Nẵng sạt lở, ngập lụt

Nhiều nơi tại xã miền núi Trà My bị ngập lụt

Sáng 11/11, lãnh đạo UBND xã Trà My cho biết, địa phương vừa có báo cáo về tình hình mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất và công tác ứng phó trên địa bàn.

Theo đó, trong 24 giờ qua, trên địa bàn xã xảy ra mưa rất lớn, gây ngập lụt tại 4 thôn với 12 điểm. Bên cạnh đó, sạt lở đất cũng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 24C và tại khu vực nhà ông Lê Quang Hiếu (thôn Đồng Trầu). Đến 9 giờ ngày 11/11, địa phương đã triển khai sơ tán 90 hộ dân ở các khu vực ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Sạt lở đất tại nhà ông Hiếu, xã Trà My

Tại xã Trà Leng, tính đến 10 giờ cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 20 hộ với 87 nhân khẩu tại các thôn Tak Xoai, Moang Roang, Trà Dơn và Tak Cleng. Tại những khu vực này xuất hiện tình trạng sạt lở phía sau khu dân cư, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Về tình hình giao thông, xã Trà Leng ghi nhận nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường vào thôn Moang Roang; khu dân cư làng ông Xuôi (thôn Bằng Xim); làng ông Hành, ông Tuấn (thôn Sar Chỉa) và khu vực trước Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng…

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở xã Trà My bị chia cắt

Đáng chú ý, trên tuyến đường ĐH1 xảy ra sạt lở taluy dương tại 4 vị trí, với tổng chiều dài khoảng 40m, khối lượng đất đá ước tính 350m³. Đất đá tràn xuống, bồi lấp hệ thống mương thoát nước dọc tuyến.

Trong khi đó, tại xã Trà Tân, từ 17 giờ ngày 10/11 đến 8 giờ ngày 11/11, địa phương ghi nhận mưa lớn kéo dài. Mực nước tại các sông, suối tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt và chia cắt giao thông tại nhiều vị trí.

Trên địa bàn xã xuất hiện 5 điểm sạt lở lớn, nhỏ tại các tuyến đường ĐH, ĐX và 3 điểm sạt lở trên Quốc lộ 40B. Chính quyền địa phương đã huy động máy xúc lật để khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông.

Sạt lở xảy ra tại xã Trà Leng

Tại xã Trà Giáp, UBND xã cho hay, tuyến đường dược liệu của xã đã bị sạt lở nhiều đoạn. Lãnh đạo xã đang theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ để chỉ đạo công tác ứng phó tiếp theo.

Theo Đài Khí tượng thủy văn, trong 6 giờ từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 11/11, nhiều khu vực tại Đà Nẵng có mưa vừa đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Phước Chánh 107 mm, Phước Thành 105 mm, Tam Trà 127 mm, Trà Dơn 166 mm và Trà Kót 124 mm. Mô hình cho thấy, độ ẩm một số khu vực đã đạt trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm trên 90%.

Giao thông chia cắt, sạt lở xảy ra tại xã Trà Giáp

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, Đà Nẵng tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất tại các sườn dốc và sụt lún đất ở nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố. Người dân cần hạn chế đi lại qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, cầu cống và chủ động sơ tán khi có yêu cầu.