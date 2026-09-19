Mưa trắng trời miền Trung, TP Vinh ghi nhận hơn 300mm chỉ trong 5 giờ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 19/9 tại một số khu vực ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị ở mức rất lớn. Trong đó, trạm TP Vinh (Nghệ An) ghi nhận 303,6mm, Hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) 113,6mm, Đồng Hới (Quảng Trị) 146,6mm.

Trong chiều và đêm 19/9, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Đáng chú ý, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được dự báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ảnh minh họa

Không chỉ miền Trung, chiều và đêm 19/9, Nam Bộ và Lâm Đồng cũng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Trong các trận mưa dông, người dân cần đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo, sang ngày 20/9, mưa lớn tại khu vực từ Nghệ An đến TP Huế sẽ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Tại các khu vực miền núi, địa hình có độ dốc lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc cũng được cảnh báo.

Người dân tại những khu vực có mưa lớn cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, sông suối khi mưa lớn đang diễn ra.