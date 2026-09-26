Mùa trăng không muộn và nụ cười rạng rỡ của những 'hậu phương nhí' Cảnh sát giao thông Hà Nội

Mùa trăng đến muộn vì bình yên phố phường

Đặc thù công việc của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô là bám đường, trực ca 24/7 để giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo đảm cho người dân đón Tết Trung thu an toàn, trọn vẹn. Chính vì vậy, những người bố, người mẹ mang sắc phục màu nắng đành hẹn các con muộn hơn một nhịp vào dịp cuối tuần. Trung thu có thể đến muộn hơn nhưng niềm vui, sự trọn vẹn và tình yêu thương dành cho các con thì chưa bao giờ vơi bớt.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tặng quà các em nhỏ có thành tích xuất sắc trong học tập

Những món quà thể hiện sự quan tâm, chăm lo sâu sắc của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị tới con em cán bộ, chiến sĩ

Chương trình "Trung thu sum vầy 2026" chính là lời cảm ơn chân thành, là sự bù đắp ngọt ngào mà Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông dành tặng cho gần 200 con em cán bộ, chiến sĩ – những "chiến sĩ nhí" luôn ngoan ngoãn, thấu hiểu và là điểm tựa bình yên để bố mẹ vững tâm trên mọi nẻo đường.

Rộn ràng tiếng cười, hào hứng học điều hay

Các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam mang đến những tiết mục biểu diễn công phu, ảo diệu thu hút sự theo dõi của các khán giả nhí

Tiết mục xiếc khéo léo nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ các em nhỏ

Tại chương trình, không gian ngày hội rộn rã với sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Những tiết mục biểu diễn nghệ thuật, xiếc công phu, hấp dẫn đã liên tục nhận được những tràng pháo tay không ngớt. Các em nhỏ còn được hòa mình vào không gian cổ tích khi giao lưu cùng chị Hằng, ông Địa... tham gia các trò chơi vui nhộn và nhận nhiều phần quà ý nghĩa.

Màn múa lân rộn ràng, sôi động mở màn cho ngày hội "Trung thu sum vầy 2026"

Các em nhỏ hào hứng tiến lại gần, tương tác với Ông Địa trong tiếng trống hội dồn dập

Các "hậu phương nhí" thích thú khi lần đầu được xem múa lân ở cự ly gần

Ánh mắt chăm chú, đầy kinh ngạc của các em nhỏ trước màn biểu diễn xiếc khỉ

Trung thu muộn nhưng trọn vẹn niềm vui và trở thành động lực để mỗi người lính Cảnh sát giao thông vững tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Thủ đô

Nụ cười hạnh phúc của các em nhỏ khi xem chương trình

Đặc biệt mang đậm nét đặc thù của lực lượng, các "chiến sĩ nhí" đã vô cùng hào hứng khi tham gia phần thi đố vui tìm hiểu và nhận biết các biển báo giao thông đường bộ. Dưới sự hướng dẫn hóm hỉnh của cán bộ, chiến sĩ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Phòng CSGT, các em nhỏ đã hăng hái giơ tay trả lời đúng các câu hỏi về quy tắc an toàn giao thông, qua đó vừa học vừa chơi, sớm hình thành ý thức chấp hành luật giao thông từ khi còn nhỏ.

Cán bộ tuyên truyền hướng dẫn các em nhỏ cách nhận biết các biển báo hiệu giao thông cơ bản

Trải nghiệm học mà chơi giúp các em sớm hình thành ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ

Em nhỏ tự tin giải thích ý nghĩa biển báo giao thông trước sự cổ vũ nhiệt tình của hội trường

Khu vực trưng bày dàn mô tô dẫn đoàn "siêu ngầu" thu hút sự chú ý đặc biệt của các em nhỏ

Niềm hãnh diện hiện rõ trên khuôn mặt các em nhỏ khi được trực tiếp trải nghiệm phương tiện làm nhiệm vụ của cha mẹ

Khoảnh khắc tự hào của "hậu phương nhí" khi đội mũ bảo hiểm đặc chủng, hóa thân thành "CSGT nhí"

Các cháu hào hứng chụp ảnh kỷ niệm cùng những người đồng nghiệp của bố, mẹ bên chiếc xe dẫn đoàn

Chiến sĩ CSGT ân cần hỗ trợ, hướng dẫn các cháu nhỏ trải nghiệm an toàn trên xe đặc chủng

Bên cạnh đó, điểm nhấn khiến các cháu cực kỳ thích thú là khu vực trải nghiệm thực tế, nơi các cháu được thỏa thích check-in, chụp ảnh kỷ niệm bên dàn mô tô dẫn đoàn "siêu ngầu", những phương tiện làm nhiệm vụ quen thuộc của bố mẹ. Đứng bên chiếc xe đặc chủng, nhiều bạn nhỏ không giấu nổi niềm tự hào về công việc cao quý nhưng vô cùng vất vả của cha mẹ mình.

Tiếp sức cho những "hậu phương nhỏ"

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đã trực tiếp trao tận tay những phần quà Trung thu ý nghĩa, đồng thời biểu dương, động viên tinh thần nỗ lực vươn lên trong học tập của các cháu. Mỗi món quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc của tập thể đơn vị đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ.

Nữ chiến sĩ dành trọn thời gian ấm áp cùng con gái nhỏ trải nghiệm các hoạt động ý nghĩa

Ánh mắt chăm chú, đầy thích thú của các "hậu phương nhí" theo dõi từng tiết mục biểu diễn tại ngày hội Trung thu

Chị Hằng thân thiện giao lưu, chụp ảnh check-in cùng con em cán bộ chiến sĩ trong không gian ngày hội rộn rã

Cả gia đình cùng ghi lại bức hình kỷ niệm ngọt ngào cùng nhân vật cổ tích quen thuộc trong ngày hội Tết Trung thu muộn

Khoảnh khắc vui tươi của các gia đình tại chương trình "Trung thu sum vầy 2026"

Chương trình "Trung thu sum vầy 2026" khép lại trong niềm hân hoan của các em nhỏ cũng như mỗi cán bộ, chiến sĩ. Sự chăm lo chu đáo của lãnh đạo đơn vị đối với các "hậu phương nhí" chính là động lực to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Hà Nội luôn yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Chương trình “Trung thu sum vầy 2026” khép lại trong niềm vui gắn kết, muộn nhưng đã thắp lên trọn vẹn tình thân, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giữ gìn mạch máu giao thông Thủ đô luôn bình yên, thông suốt.