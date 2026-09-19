Mùa trăng đặc biệt trong bệnh viện

Những ngày qua, nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM như Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhân dân Gia Định… tổ chức các chương trình vui Tết Trung thu, mang không khí ngày hội đến gần hơn với những em nhỏ đang phải điều trị tại bệnh viện.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, chương trình "Vầng trăng yêu thương" mang đến cho các bệnh nhi một ngày hội với nhiều hoạt động như biểu diễn văn nghệ, ảo thuật, tô màu, vẽ tranh, vui chơi và nhận quà.

Bệnh nhi vui Tết Trung thu tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: P.Thương.

Giữa không khí rộn ràng, chị Dương Ngọc Trâm (ngụ phường Cát Lái, TPHCM) bế con trai 14 tháng tuổi chăm chú theo dõi những tiết mục trên sân khấu. Bé mắc bệnh tim bẩm sinh và đang điều trị tại bệnh viện.

"Con nằm viện cũng đồng nghĩa gia đình chị chưa thể đón Trung thu như những năm trước. Trước đây tôi là giáo viên nhưng từ khi con bệnh tôi phải nghỉ việc để chăm con nên cuộc sống gia đình cũng gặp không ít khó khăn. Bởi vậy, việc con được xem văn nghệ, vui chơi và nhận quà ngay tại bệnh viện khiến tôi rất vui", chị Ngọc Trâm chia sẻ.

Cũng hòa vào những giai điệu vui nhộn, chị Tăng Thị Yến Nhi (quê Đồng Nai) cùng con gái hơn 12 tháng tuổi theo dõi chương trình. Bé nhập viện vì sốt và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bệnh nhi cùng người thân hòa mình vào không khí Trung thu tại bệnh viện. Ảnh: P.Thương.

Đây là mùa Trung thu đầu tiên của con chị Nhi, nhưng thay vì ở nhà cùng gia đình, bé lại đón ngày hội trong bệnh viện. Chị Nhi cho biết: "Tôi rất vui khi con vẫn được hòa mình vào không khí Trung thu, được xem biểu diễn và nhận quà thay vì chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh".

BS.CKII Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, với vai trò là bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối, bên cạnh tiếp nhận và điều trị những trường hợp bệnh nặng, bệnh hiểm, bệnh viện cũng chú trọng xây dựng môi trường thân thiện, giúp trẻ và gia đình cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình điều trị.

"Bệnh viện không chỉ mong muốn mang đến sự phục hồi về sức khỏe mà còn tạo không khí thân thiện, tin cậy cho người bệnh. Song song với công tác chuyên môn, bệnh viện thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức những chương trình ý nghĩa dành cho các bé", bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Em bé vui vẻ múa lân đón Tết Trung thu ngay tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC.

Không riêng Bệnh viện Nhi đồng 2, không khí tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng trở nên rộn ràng hơn ngày thường khi những giai điệu quen thuộc như "Thằng Cuội", "Chiếc đèn ông sao" vang lên trong chương trình "Cùng vững bước - Trăng rước yêu thương".

Các em nhỏ hào hứng giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, trả lời câu đố và nhận quà. Đặc biệt, nhiều bệnh nhi còn trở thành những "nghệ sĩ nhí", tham gia múa lân và hóa thân thành những ông Địa đáng yêu.

Không chỉ dành cho trẻ em, chương trình còn trao bánh Trung thu đến người bệnh đang điều trị nội trú và 1.200 phần cháo chay, trong đó 1.000 phần dành cho người bệnh, thân nhân và 200 phần dành cho nhân viên y tế.

Bệnh nhi đón Trung thu ngay tại bệnh viện trong những ngày điều trị. Ảnh: P.Thương.

Đang điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa, ông N.V.B. cho biết: "Ở bệnh viện những ngày này, được tham gia một chương trình vui như vậy tôi thấy rất vui. Những phần quà, phần cháo tuy giản dị nhưng rất thiết thực. Không khí Trung thu ở đây cũng làm tôi nhớ lại những mùa Trung thu ngày nhỏ, tiếng trống lân và những ngày còn bé được mong chờ đến đêm rằm".

Theo TS.BS Võ Hồng Minh Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, việc mang những hoạt động cộng đồng, món quà và không khí Trung thu đến bệnh viện không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn góp phần động viên tinh thần, giúp người bệnh và thân nhân có thêm những khoảnh khắc vui vẻ, ấm áp trong thời gian điều trị.

Các em bé tham gia rước đèn, múa lân...ngay tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Không khí Trung thu cũng đang đến gần với các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Nhiều hoạt động như thiết kế đèn lồng, rước đèn, phiên chợ 0 đồng… được tổ chức, tạo thêm không gian vui chơi, trải nghiệm cho những em nhỏ đang phải điều trị xa nhà.

Với nhiều bệnh nhi, Trung thu năm nay không ở nhà, bên mâm cỗ hay những con phố rực rỡ đèn lồng, mà diễn ra ngay giữa bệnh viện. Nơi ấy, tiếng trống lân, những chiếc đèn nhỏ và món quà Trung thu vẫn mang đến niềm vui, giúp các em tạm quên những ngày điều trị.