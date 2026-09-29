Mua Toyota Fortuner, khách đều đặn trả góp suốt 34 tháng vẫn không nhận được xe

Theo trang dữ liệu pháp luật Casemine, đại lý Yashoda Krishna Automobiles có vẻ tai tiếng khi từ đầu năm 2026 đến nay đã nhận 3 phán quyết của Ủy ban Giải quyết tranh chấp người tiêu dùng về việc phải hoàn tiền và bồi thường cho khách mua xe. Ngoài vụ bán chiếc Toyota Innova Crysta rồi để khách chờ xe suốt 5 năm không giao, hai người đặt mua Toyota Fortuner tại đây cũng chung cảnh ngộ.

Vụ “cay đắng” nhất là trường hợp ông Srinivas Reddy, ký hợp đồng vay mua xe nhưng cuối cùng, xe thì không thấy đâu, còn tiền vẫn phải trả góp đều đặn suốt 34 tháng cho đến khi ông đâm đơn kiện.

Mẫu Toyota Fortuner tại Ấn Độ.

Theo quyết định của Ủy ban Giải quyết tranh chấp người tiêu dùng tại Medak, ông Srinivas Reddy đặt mua một chiếc Toyota Fortuner 4x4 số tự động màu đen và trả trước 100.000 rupee vào ngày 18/1/2021. Đại lý Yashoda Krishna hỗ trợ ông làm thủ tục vay mua xe tại HDFC Bank.

Ngân hàng sau đó giải ngân 2.506.761 rupee trực tiếp vào tài khoản đại lý. Cộng với khoản trả trước, đại lý này đã nhận 2.606.761 rupee (khoảng 706 triệu đồng). Thế nhưng, chiếc Fortuner vẫn không được giao cho khách.

Oái oăm thay, tiền đã về đại lý, khoản nợ lại đứng tên khách nên vị khách này vẫn phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng. Mỗi tháng, ông Reddy phải trả ngân hàng 50.781 rupee (khoảng 13,8 triệu đồng). Đến khi nộp đơn khiếu nại vào tháng 7/2024, ông cho biết đã đóng 34 kỳ trả góp, tức 34 tháng, tổng cộng 1.726.554 rupee (khoảng 468 triệu đồng), mà vẫn chưa được cầm lái chiếc xe mình mua.

Ông Reddy trình bày rằng mình tiếp tục trả nợ vì lo ngừng thanh toán sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ tín dụng và khả năng vay tiền sau này. Trong khi đó, yêu cầu giao xe hoặc hoàn tiền của ông lại bị đại lý “lơ” đi.

Ngày 7/1/2026, Ủy ban Giải quyết tranh chấp người tiêu dùng tại Medak yêu cầu đại lý Yashoda Krishna phải hoàn lại cho khách toàn bộ số tiền 2.606.761 rupee, cộng lãi 12%/năm tính từ ngày 18/1/2021 đến khi thanh toán. Ngân hàng HDFC Bank cũng được yêu cầu ngừng nhận trả nợ các khoản liên quan trong thời gian chờ tiền hoàn trả, sau đó đối soát các kỳ ông Reddy đã đóng để xử lý khoản vay. Tuy nhiên, Ủy ban không buộc Toyota Kirloskar Motor, đơn vị sản xuất xe Toyota tại Ấn Độ, chịu trách nhiệm phối hợp hoàn tiền trong vụ này.

Một khách mua Toyota Fortuner khác là ông G. Venkat Ram Reddy cũng đã thanh toán khoản tiền lớn cho đại lý trên mà không nhận được xe. Ông đặt mua Fortuner máy dầu, số tự động vào ngày 27/12/2021, trả trước 500.000 rupee rồi chuyển thêm 500.000 rupee vào ngày 13/1/2022. Sau khi nhận tổng cộng 1 triệu rupee (khoảng 271 triệu đồng), đại lý lặn mất tăm, không giao xe và cũng không trả lại tiền đặt mua.

Ngày 30/3/2026, Ủy ban Giải quyết tranh chấp người tiêu dùng số I tại Hyderabad yêu cầu cả đại lý Yashoda Krishna và Nhà sản xuất Toyota tại Ấn Độ cùng chịu trách nhiệm hoàn 1 triệu rupee cho ông Venkat Ram Reddy, cộng lãi 9%/năm tính từ ngày đặt xe. Các bên còn phải trả 100.000 rupee tiền bồi thường và 10.000 rupee chi phí khiếu kiện.

Cho đến thời điểm này, chưa rõ hai khách hàng đã thực nhận được tiền hay chưa.

Vụ việc cũng là lời nhắc người mua xe cần kiểm tra cả tư cách đại lý lẫn điều kiện giao xe, kể cả khi đó là đại lý được hãng ủy quyền.

Trước khi đặt cọc hoặc để ngân hàng giải ngân, khách nên yêu cầu văn bản ghi rõ mẫu xe, tổng giá, các khoản đã thanh toán, thời hạn giao xe và cách hoàn tiền nếu đại lý không giao đúng hẹn; đồng thời giữ toàn bộ phiếu đặt xe, biên nhận và chứng từ chuyển khoản. Nếu đại lý liên tục khất hẹn, người mua cần liên hệ hãng và bên cho vay bằng văn bản ngay, thay vì để khoản vay tiếp tục phát sinh nghĩa vụ trả góp trong khi xe vẫn chưa được giao.

Theo Casemine

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