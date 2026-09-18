Mưa to 'trắng trời' bao giờ mới dứt? Diễn biến những ngày tới có gì đáng chú ý?

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết trong những ngày tới có sự phân hóa rõ giữa các khu vực. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện mưa, trong đó một số nơi có mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Mưa lớn tiếp diễn tại nhiều khu vực. Ảnh minh họa

Bắc Bộ mưa giảm dần sau ngày 18/9

Trong ngày 18/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại các tỉnh vùng núi, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, một số điểm có khả năng ghi nhận mưa to.

Đến đêm 18/9 và ngày 19/9, diện mưa tại Bắc Bộ có xu hướng thu hẹp. Khu vực này chủ yếu có mưa rào và dông ở một vài nơi. Riêng khu vực nam đồng bằng có khả năng xuất hiện mưa rào, dông rải rác trong đêm và sáng, cục bộ có nơi mưa to. Từ sau thời điểm này, Bắc Bộ được dự báo chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi trong những ngày tiếp theo.

Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa lớn

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục là một trong những nơi có diễn biến thời tiết đáng chú ý. Trong ngày 18/9, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, các tỉnh, thành phía Nam của khu vực này chủ yếu xuất hiện mưa rào rải rác, một số nơi có dông.

Đến đêm 18/9 và ngày 19/9, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục xảy ra từ Thanh Hóa đến TP Huế, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa, mưa rào và dông tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.

Từ ngày 19/9 đến khoảng ngày 21/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau khoảng ngày 21/9, lượng mưa được dự báo giảm dần.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa tập trung chiều tối

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, những ngày tới có mưa rào và dông ở một số nơi. Riêng thời điểm chiều và tối, mưa dông có xu hướng xuất hiện rải rác hơn, cục bộ có nơi mưa to.

Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo. Trong ngày, mưa có thể xuất hiện vài nơi, nhưng chiều và tối là thời điểm cần lưu ý khi mưa có khả năng gia tăng, có nơi mưa vừa đến mưa rất to.

Theo nhận định, từ ngày 19 đến 21/9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa kèm dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau đó, mưa giảm về cường độ, chủ yếu là mưa rào và dông rải rác, một số nơi vẫn có mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Đối với các khu vực còn lại, thời tiết nhìn chung có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối, mưa dông có thể xuất hiện rải rác. Trong thời gian xảy ra dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều nơi đề phòng dông lốc, sét và gió giật. Ảnh minh họa

Xu thế thời tiết 10 ngày tới

Nhìn chung, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 27/9, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự khác biệt theo từng vùng. Bắc Bộ mưa không còn phổ biến như trong ngày 18/9; khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vẫn có những đợt mưa vừa, mưa to trước khi giảm dần.

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa dông, tập trung vào chiều và tối. Người dân tại các khu vực có mưa lớn cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, đặc biệt khi di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian có dông.