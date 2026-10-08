Mưa to 'sầm sập' sắp trút xuống nhiều tỉnh thành miền Trung, tâm điểm ở đâu?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (8/10), khu vực từ Tp.Huế đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 7/10 đến 7h ngày 8/10 có nơi trên 130mm như các trạm: Giang Hải (Tp.Huế) 192.0mm, Tam Trà (Tp.Đà Nẵng) 140.6mm, Châu Ổ (Quảng Ngãi) 136.6mm,…

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ ngày 9/10, mưa lớn ở Tp.Đà Nẵng, khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần.

Mưa to đang xảy ra ở nhiều khu vực 3 tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Huế. Ảnh: NCHMF

Ngày và đêm 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 8/10, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, trong ngày hôm nay, nhiều xã, phường ở 3 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cảnh báo ngày và đêm 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.Từ ngày 11/10 mưa lớn có xu hướng giảm.