Mưa to 'sầm sập' sắp trút xuống, khu vực nào là tâm điểm?

Cảnh báo 4 tỉnh, thành đón mưa lớn đỉnh điểm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (28/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24–48 giờ tới

Từ ngày 28/10 đến hết ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm; riêng Tp.Huế 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 28/10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm; chiều và tối 28/10, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ sáng nay (28/10) đến chiều 29/10 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung, trọng tâm là Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Ảnh minh họa.

Cảnh báo từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Đà Nẵng có khả năng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/10

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực này có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thời tiết nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin không khí lạnh mới nhất Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đến khoảng ngày 1- 2/11, khu vực Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt có xu hướng giảm. Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ gây mưa rào và dông rải rác, khiến nền nhiệt giảm. Trời có khả năng chuyển lạnh tại các tỉnh vùng núi và se lạnh ở khu vực đồng bằng vào đêm và sáng. Dự báo sang tháng 11/2026, không khí lạnh duy trì hoạt động yếu và ít hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc có khả năng phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, theo Sức khỏe & Đời sống. Sang tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc vẫn có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ. Không khí lạnh được nhận định hoạt động yếu và ít hơn so với trung bình nhiều năm. Thông thường, trong tháng 11 có khoảng 3-4 đợt không khí lạnh.