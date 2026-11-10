Mưa to kéo dài, Đà Nẵng cảnh báo lũ quét và sạt lở

Sáng 10/11, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ phát đi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, từ 21h ngày 9/11 đến 3h ngày 10/11, địa bàn TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bà Nà 1 159,6 mm, lưu vực hồ Hòa Trung 92,2 mm (Bà Nà); Dak Pring 253 mm (Đắc Pring); Hồ Hố Cau 59,8 mm, Hòa Phú Thành 58,2 mm (Hòa Vang); Hồ Hòa Khê - Hòa Sơn 64,8 mm (phường Hòa Khánh); Hồ Hòa Trung 77,6 mm (phường Liên Chiểu); Hòa Phát 61,6 mm (phường An Khê); Khâm Đức 141,6 mm (Khâm Đức),...

Cây xanh bật gốc, ngã đè lên ô tô trong đêm 9/11. (Ảnh: Đ.N)

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc TP Đà Nẵng trên 90%.

Trong 6 giờ tới, trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã/ phường thuộc Đà Nẵng.

Từ tối qua (9/11), mưa to kèm theo gió lớn khiến nhiều cây xanh ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng gãy đổ. Trong đó, trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, cây xanh bật gốc đè trúng một chiếc ô tô đang đậu dưới lòng đường.

Tại phường An Khê, các tuyến đường như Lê Trọng Tấn, ngã ba Nguyễn Đình Tựu - Nguyễn Đăng, Trường Chinh ghi nhận nhiều cây xanh bị gió quật ngã.