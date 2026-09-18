Mưa to kèm sấm chớp, người dân TP. HCM bì bõm vượt sóng nước về nhà

Tối 18/9, trên địa bàn TP. HCM xảy ra mưa to trên diện rộng﻿. Cơn mưa to kèm theo dông, sét liên hồi. Ảnh: Ngô Tùng

Trận mưa lớn trên địa bàn khu vực phía Đông TP. HCM. Video: Ngô Tùng

Tại khu vực phía Đông thành phố, cơn mưa với lưu lượng lớn nhanh chóng gây ngập một số tuyến đường như Hoàng Hữu Nam (phường Long Bình), Lê Văn Việt (phường Tăng Nhơn Phú)...

Ghi nhận tại đường Hoàng Hữu Nam, nhiều đoạn ngập sâu﻿ khiến các phương tiện lưu thông khó khăn và phải di chuyển chậm.

Cơn mưa lớn nhanh chóng khiến cả tuyến đường nhanh chóng thành "biển nước" mênh mông.

Trên đường Lê Văn Việt, mưa to tạo sóng nước tại những đoạn trũng thấp.

Đoạn đường gần cổng Đình Phong Phú ngập sâu gần lút bánh xe máy khiến việc đi lại hết sức khó khăn, nhiều người chọn cách tấp xe vào lề chờ bớt mưa và giảm ngập để có thể tiếp tục hành trình.

Trận mưa lớn làm đường về nhà của mỗi người thêm chật vật, khó khăn.

Trong ngày 18/9, trên địa bàn TP. HCM diễn ra nhiều trận mưa ở nhiều thời điểm khác nhau, với lưu lượng lớn. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ 19h ngày 18/9 đến 19h ngày 20/9, khu vực TP. HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến 70 - 150mm, có nơi trên 150mm. Ảnh: Ngô Tùng