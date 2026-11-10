Mưa to gió lớn, cây xanh đổ ngổn ngang tại nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng

Trong đêm 9 đến sáng 10-11, mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh, biển quảng cáo khu vực trung tâm thành phố bị gãy đổ, hư hỏng.

Cây lớn bật gốc trên đường Nguyễn Văn Linh

Tại các tuyến đường lớn như Nguyễn Văn Linh, Lê Trọng Tấn, Hồ Nghinh, Ngô Quyền... nhiều cây xanh bị gió quật ngã. Tại đường Bạch Đằng, do mặt đường hướng sông đón gió nên hệ thống cây cảnh trang trí cũng bị gió quật làm hư hỏng ở nhiều vị trí.

Hàng rào tôn vây dự án trên đường Võ Văn Kiệt bị gió lớn cuốn đổ

Từ giữa giờ sáng ngày 10-11, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra hiện trường, triển khai thu dọn, xử lý nhằm sớm giải phóng mặt đường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Cây xanh có độ bám rễ nông trên vỉa hè gặp gió lớn bị ngã đổ

Việc thu dọn, cắt tỉa, di chuyển cây đổ được triển khai nhằm nhanh chóng giải phóng các tuyến đường, hạn chế ùn tắc và phòng ngừa những tình huống mất an toàn có thể xảy ra.

Nhiều cây lớn ngã đổ được cưa cành và ngọn để giải phóng mặt đường để người dân lưu thông an toàn

Với các trường hợp cây đổ liên quan đến đường dây điện, lực lượng chức năng phối hợp ngành điện kiểm tra, khoanh vùng và xử lý theo quy định, tránh để người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Cây lớn bật gốc trên đường Nguyễn Văn Linh cuốn theo biển báo giao thông cũng bị gãy trụ

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tầm nhìn khi tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết còn diễn biến bất lợi; hạn chế đi qua khu vực có cây nghiêng, gãy cành hoặc đang được lực lượng chức năng xử lý.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương cắt tỉa, thu dọn và giải phóng cây xanh ngã đổ để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại

Người dân không tự ý tiếp cận, di chuyển cây đổ có liên quan đến đường dây điện, không đến gần dây điện bị đứt hoặc có dấu hiệu mất an toàn. Khi phát hiện sự cố, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc đơn vị chức năng để được hỗ trợ xử lý.

C.K