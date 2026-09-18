Mưa to dồn dập, nơi nào sắp hứng mưa trên 100mm?

Nơi nào mưa to?

Theo dự báo thời tiết, đêm qua và sáng sớm nay (18/9), khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 19h ngày 17/9 đến 8h ngày 18/9 có nơi trên 90mm như các trạm quan trắc Hồ chứa nước Cửa Đạt (Thanh Hóa) 111mm, Mộc Sơn (Nghệ An) 124,8mm, Hương Long (Hà Tĩnh) 91,8mm,…

Bà Phạm Phương Chi, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ với Lao Động, tại khu vực Trung Bộ, mưa lớn có xu hướng kéo dài hơn Bắc Bộ và mở rộng hơn về phía Nam.

Ngày 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

"Từ đêm 18/9, mưa lớn ở Thanh Hóa có xu hướng giảm dần, nhưng Nghệ An có khả năng tiếp tục có mưa lớn và còn mở rộng vùng mưa lớn vào thành phố Huế. Lượng mưa trong đêm 18 - 19/9 ở khu vực này có thể phổ biến ở ngưỡng 30 - 60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn với lượng mưa lớn hơn 80mm trong vòng 3 giờ", bà Chi cho hay.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 18/9, khu vực Tây Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Thời tiết chiều và tối 18/9, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

"Từ khoảng đêm 19/9 đến ngày 20/9, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ có thể giảm bớt và thu hẹp lại từ Hà Tĩnh đến Huế ở cấp mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to" - bà Phương Chi cho biết thêm.

Ngoài Hà Tĩnh đến Huế, đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, theo Lao Động.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Lũ trên một số sông dao động quanh mức báo động 3

Ngoài ra về tình hình thủy văn, lũ hạ lưu sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) đã đạt đỉnh và xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế 4,93m (3h ngày 18/9), trên báo động 3 khoảng 0,93m; trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân 13,84m (2h ngày 18/9), trên báo động 3 khoảng 1,84m.

Lũ trên sông Đáy (Ninh Bình) tiếp tục lên chậm và ở trên mức báo động 3. Lũ hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Bôi (Phú Thọ) đang xuống và ở trên mức báo động 1; thượng lưu sông Cả (Nghệ An) đang dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1.

Trong 24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Hoàng Long, sông Bưởi tiếp tục xuống, sông Đáy sẽ biến đổi chậm và ở trên mức báo động 3. Lũ hạ lưu sông Mã sẽ xuống mức báo động 1, thượng lưu sông Cả tiếp tục dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2 - 3. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Nhận định thời tiết từ đêm 19/9 đến ngày 27/9

- Bắc Bộ: Khu vực này thời tiết có mưa rào và dông vài nơi.

-Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 21/9 mưa giảm dần.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: từ 19-21/9, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm).

- Các khu vực khác: Dự báo thời tiết có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.