Mưa to diện rộng, Quảng Ngãi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 giờ qua (từ 0h - 6h ngày 22/9), nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rất to, như: Bình Trị (xã Vạn Tường) 88,4mm, Hồ Lỗ Lá (xã Nguyên Nghiêm) 62,4mm, đầu mối hệ thống hồ chứa nước Diên Trường (xã Khánh Cường) 53,2mm, Sơn Trà (xã Tây Trà) 46,8mm và Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 47mm.

Quảng Ngãi đang có mưa lớn trên diện rộng. (Ảnh: Lê Danh)

Đáng chú ý, độ ẩm đất tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã ở trạng thái gần bão hòa hoặc đạt trên 85%, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng trượt lở đất, sụt lún khi tiếp tục có mưa lớn. Trong đó, các xã được dự báo đối mặt với nguy cơ cao, gồm: Bình Minh, Đặng Thùy Trâm, Ba Động, Ba Tơ, Thanh Bồng, Sơn Hà, Trà Giang...

Đơn vị dự báo, trong 6 giờ tới, nhiều khu vực tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 - 30mm, một số nơi trên 50mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai tại các vùng núi.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ khu vực miền núi; đồng thời có thể xuất hiện sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều địa phương.

Mưa lớn nhiều ngày làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng trượt lở, sụt lún đất. (Ảnh: Lê Danh)

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi nhận định, lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của phương tiện và làm hư hỏng các công trình dân sinh, hạ tầng kinh tế - xã hội.

Hiện cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh được cảnh báo ở cấp 1. Các địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi và vùng có nguy cơ cao, cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.