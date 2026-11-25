Từ tối 24/11/2026 đến sáng 26/11/2026, khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

Khu vực này còn có nguy cơ mưa cường độ lớn (>80mm/3h). Mưa lớn có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Hiện nay (24/11/2026), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Dự báo mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian: từ tối 24/11/2026 đến sáng 26/11/2026.

Mức mưa: mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cảnh báo cường độ lớn: nguy cơ mưa có cường độ >80mm/3h.

Các khu vực khác trong ngày và đêm 24/11/2026

Tây Bắc Bộ: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ Nghệ An đến Quảng Trị: có mưa, mưa vừa và dông; lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo xu thế mưa

Từ trưa và chiều 26/11/2026, mưa lớn ở khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai

Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Tác động có thể xảy ra

Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp.

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp chú ý nguy cơ ngập úng.

Hạn chế đến gần sông, suối nhỏ; đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Khi có dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dõi thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực tại https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Thời điểm phát tin

Tin phát lúc 09h00. Tin tiếp theo phát lúc 15h30 ngày 24/11/2026.