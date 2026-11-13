Mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất trong đêm tại Trung Bộ và Nam Bộ

Nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Trung chủ động ứng phó, khẩn trương khắc phục bảo đảm an toàn điện cho người dân. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 13/11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Gia Lai và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

"Các khu vực nêu trên đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar,

https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Ngày 13/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 13/11 có nơi trên 80mm như các trạm: Hương Trà (Quảng Ngãi) 117,4mm, Bình Chánh (An Giang) 86,2mm, Đất Mũi (Cà Mau) 85,6mm,…

Cùng với đó, cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 20 giờ 20 phút ngày 13/11 đến 1 giờ 20 phút ngày 14/11, khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt tại các xã, phường: Tây Trà, Tây Trà Bồng, Ba Vinh, Cà Đam, Măng Bút, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Thanh Bồng, Trà Bồng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng

phó.

Từ 17 giờ đến 19 giờ ngày 13/11, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa đến mưa to như: Hương Trà 77,8m, Trà Xinh 61mm, Trà Phong 52mm,...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 13/11, vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác. Đêm 13/11 và ngày 14/11, vùng biển từ Đắc Lắk đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trước diễn biến trên, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của thời tiết trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.