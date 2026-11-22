Ngày 21/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, đề xuất nhiều chính sách quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các nội dung sửa đổi tập trung vào sáu nhóm chính sách: mở rộng, làm rõ khái niệm và phạm vi các sản phẩm thuốc lá; tăng cường các hành vi bị nghiêm cấm; kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước; kiểm soát hoạt động trưng bày và kinh doanh thuốc lá; bảo đảm môi trường không khói thuốc; tăng cường bảo vệ trẻ em và người chưa đủ 18 tuổi.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: moh.gov.vn

Thuốc lá bao gồm những sản phẩm nào?

Luật sửa đổi, bổ sung khái niệm thuốc lá theo hướng bao quát các loại sản phẩm thuốc lá hiện có và các sản phẩm mới phát sinh trên thị trường. Theo đó, thuốc lá bao gồm:

- Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá như thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào, túi ngậm nicotine, shisha;

- Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng;

- Các sản phẩm thuốc lá khác do Chính phủ quy định căn cứ tình hình thực tế.

Trong đó, Luật bổ sung định nghĩa cụ thể về thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, xác định các thành phần tối thiểu cấu thành sản phẩm. Mở rộng khái niệm nguyên liệu thuốc lá, bao gồm lá thuốc lá dưới các dạng khác nhau, chất có chứa nicotine được sử dụng cho thuốc lá và các chất, nguyên liệu thay thế khác được sử dụng cho thuốc lá.

Việc bổ sung, làm rõ các khái niệm này nhằm tạo cơ sở pháp lý để nhận diện, phân loại và kiểm soát các sản phẩm thuốc lá, tránh tình trạng lợi dụng sự khác biệt về tên gọi, thành phần, cấu tạo hoặc hình thức sản phẩm để né tránh quy định pháp luật.

Kiên quyết ngăn chặn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã sửa đổi toàn diện Điều 9 về các hành vi bị nghiêm cấm, theo hướng kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất, kinh doanh, lưu thông đến sử dụng sản phẩm.

Cụ thể, luật quy định nghiêm cấm các hành vi sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu và chứa chấp đối với:

- Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng;

- Thuốc lá giả;

- Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc mô phỏng bao thuốc lá, gói thuốc lá, điếu thuốc lá;

- Sản phẩm có cấu tạo, chức năng và được sử dụng như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng;

- Túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác;

- Nguyên liệu thuốc lá sử dụng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác;

- Nguyên liệu thuốc lá nhập lậu, thuốc lá nhập lậu.

Luật sửa đổi cũng nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu các thiết bị điện tử, bộ phận chứa nguyên liệu thuốc lá sử dụng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá khác, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Đồng thời, nghiêm cấm sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác; sử dụng các sản phẩm có cấu tạo, chức năng và được sử dụng như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng và tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử về thuốc lá dưới mọi hình thức.

Bổ sung khái niệm tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng, bao gồm việc chủ động tiếp cận người tiêu dùng để giới thiệu, chào mời, tư vấn, cung cấp thông tin về thuốc lá.

Đối với hoạt động kinh doanh, luật nghiêm cấm bán thuốc lá trên môi trường điện tử, bao gồm bán trên nền tảng thương mại điện tử hoặc các phương thức giao dịch điện tử khác. Ngoại lệ là giao dịch, ký kết hợp đồng thông qua phương tiện điện tử giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp.

Người mua phải chứng minh được đủ tuổi mua thuốc lá

Luật tiếp tục quy định nghiêm cấm:

- Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá;

- Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá;

- Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi;

- Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm và các sản phẩm dành riêng cho người chưa đủ 18 tuổi, trừ trường hợp phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đồng thời, Luật sửa đổi quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân bán buôn, bán lẻ thuốc lá: không được bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh được đủ tuổi mua thuốc lá.

Đây là biện pháp quan trọng nhằm tăng trách nhiệm của người bán, không chỉ dừng lại ở việc nghiêm cấm bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi mà còn đặt ra yêu cầu kiểm tra, xác minh độ tuổi người mua trước khi thực hiện giao dịch.

Bên cạnh đó, việc nghiêm cấm quảng cáo, tiếp thị, trưng bày thuốc lá và kiểm soát chặt các sản phẩm thuốc lá mới cũng góp phần hạn chế việc trẻ em, thanh thiếu niên tiếp xúc, nhận diện, bị thu hút và tiếp cận các sản phẩm thuốc lá.

Luật còn bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá; đe dọa, cản trở, trả thù, xúc phạm, xâm hại người yêu cầu, nhắc nhở, phản ánh, tố giác hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Qua đó, tăng cường bảo vệ người thực hiện quyền phản ánh, tố giác và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng môi trường không khói thuốc.