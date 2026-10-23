Mùa thu Vancouver đẹp như tranh trong ống kính khách Việt

Tôi đến Vancouver vào tháng 8/2015, khi nắng hè vẫn còn rực rỡ. Chỉ vài tuần sau, những hàng cây gần nhà bắt đầu chuyển màu. Ban đầu là vài chiếc lá vàng, đỏ, rồi sắc thu dần lan khắp các tuyến phố và công viên. Đó là mùa thu đầu tiên của tôi ở Vancouver, cũng là kỷ niệm khó quên.

Hơn 10 năm qua, tôi đã chụp hàng nghìn bức ảnh, đưa bạn bè và du khách đến những địa điểm ngắm lá thu yêu thích. Dù vậy, mỗi năm, khi tiết trời se lạnh và những chiếc lá đầu tiên đổi màu, tôi vẫn háo hức chờ đón mùa thu.

Vancouver thuộc tỉnh British Columbia, miền Tây Canada, nằm bên bờ Thái Bình Dương, được bao quanh bởi biển và núi. Vào mùa thu, những hàng cây lần lượt chuyển từ xanh sang vàng, cam, đỏ, tạo nên khung cảnh nhiều màu sắc trên các tuyến phố, công viên và khu dân cư.

Mùa lá đổi màu ở Vancouver thường bắt đầu từ cuối tháng 9, kéo dài đến đầu tháng 11. Đầu tháng 10, sắc vàng, đỏ xuất hiện xen giữa những tán cây còn xanh. Từ giữa đến cuối tháng 10 thường là thời điểm lá chuyển màu nhiều nhất. Sang đầu tháng 11, lá bắt đầu rụng, phủ kín các lối đi.

Mỗi loài cây có thời điểm chuyển màu khác nhau. Diễn biến mùa lá thu cũng phụ thuộc vào nhiệt độ, lượng mưa và gió từng năm. Một trận mưa lớn hoặc gió mạnh có thể khiến những hàng cây đang vào độ đẹp nhất rụng lá chỉ sau một đêm.

Một trong những nơi tôi thường đưa mọi người đến là Stanley Park. Công viên nằm ngay bên trung tâm Vancouver, nhưng chỉ cần đi vào những con đường dưới tán cây, tiếng xe cộ dường như đã ở lại phía sau. Cảm giác chạy xe thật chậm qua công viên, qua những con đường đang đổi màu, giữa một bên là rừng và một bên là biển thật bình yên và lãng mạn.

Nằm trên điểm cao nhất của thành phố, Queen Elizabeth Park có nhiều cây lớn được trồng từ hàng chục năm trước. Vào mùa thu, từ trên cao nhìn xuống, khu vườn và những con đường nhỏ hiện lên giữa nhiều lớp màu vàng, cam và đỏ.

VanDusen Botanical Garden lại như một cuốn sách về cây cỏ, mỗi lối rẽ mở ra một gam màu khác. Vào mùa thu, sắc lá thay đổi từng ngày, từ màu vàng óng của ngân hạnh đến màu cam, đỏ của những cây phong. Những lối đi uốn quanh hồ, khu vườn đá và các hàng cây tạo nên nhiều khung cảnh đẹp để đi dạo và chụp hình.

Đến Vancouver vào mùa thu, du khách không nên bỏ qua khuôn viên Đại học British Columbia (UBC). Sắc thu ở khắp nơi, trên những con đường và các lối đi giữa những tòa nhà cổ, trong đó Main Mall là một trong những nơi có màu lá đẹp nhất. Ở một số đoạn quanh Wesbrook Mall và Crescent Road, những hàng cây lần lượt chuyển sang vàng, đỏ rồi đỏ tím. Mỗi khu vực đổi màu vào một thời điểm khác nhau, vì vậy cảnh sắc UBC dường như thay đổi từng ngày trong suốt tháng 10.

Nếu muốn tìm một khoảng lặng mang nét Á Đông, du khách có thể ghé Nitobe Memorial Garden trong khuôn viên trường. Những cây phong Nhật chuyển màu bên hồ, cạnh những lối đi nhỏ và cây cầu gỗ. Không gian yên tĩnh khiến du khách bước chậm hơn, như sợ làm lay động mặt hồ.

Nằm bên English Bay, Sylvia Hotel là một trong những hình ảnh đặc trưng của Vancouver vào mùa thu. Lớp dây leo Virginia phủ gần kín mặt ngoài tòa nhà dần chuyển từ xanh sang cam, đỏ rồi đỏ burgundy, làm nổi bật nét kiến trúc cổ của khách sạn được xây dựng từ năm 1912. Đây cũng là một góc chụp hình mùa thu được nhiều người yêu thích khi đi dạo dọc Beach Avenue.

Trout Lake Park mang vẻ đẹp gần gũi của một công viên giữa khu dân cư. Vào mùa thu, những hàng cây quanh hồ lần lượt chuyển sang sắc vàng, cam và đỏ. Những ngày lặng gió, bóng cây in xuống mặt nước phẳng như gương. Người dân thường đến đây đi bộ, chạy bộ hoặc đơn giản ngồi trên một băng ghế nhìn những chiếc lá rơi.

Mùa thu Vancouver không chỉ ở trong các công viên mà còn trải dài trên nhiều con đường của thành phố. Cambridge Street nổi tiếng với hai hàng phong dài hun hút, thường chuyển sang màu đỏ thẫm từ cuối tháng 10. Ở khu vực phía đông thành phố, Triumph Street có những hàng cây lá đỏ, trong khi Grant Street được phủ bởi sắc vàng khi mùa thu đến. Dọc West 10th Avenue, đặc biệt ở những đoạn giao với Trafalgar, Alberta và Yukon Street, tán cây hai bên đường gần chạm nhau thành một mái vòm rực rỡ.

Sang tháng 10, mưa xuất hiện thường xuyên hơn. Những cơn mưa ở Vancouver thường ngắn, giữa hai cơn mưa vẫn có khoảng trời đủ sáng cho một cuộc dạo chơi. Khi mưa nặng hạt, du khách có thể ghé Granville Island hoặc dừng chân tại một quán cà phê, rồi tiếp tục hành trình khi trời vừa tạnh.

Nhiệt độ ban ngày khoảng 10-15 độ C, nhưng sáng sớm và buổi tối có thể lạnh hơn. Du khách nên mặc nhiều lớp, mang áo khoác nhẹ và giày đế bám tốt.

Người lần đầu đến có thể ở gần trung tâm thành phố. Từ sân bay đến trung tâm đi tàu mất khoảng 25 phú, phương tiện công cộng thuận tiện cho phần lớn điểm tham quan. Ôtô phù hợp hơn với gia đình hoặc người muốn ghé nhiều nơi trong ngày.

Du khách nên dành ít nhất hai ngày để khám phá mùa thu Vancouver. Nếu có thêm một hoặc hai ngày, có thể đi Whistler theo cung đường Sea to Sky Highway để ngắm vùng biển Howe Sound, núi và thác nước. Một lựa chọn khác là Victoria trên Vancouver Island. Chuyến phà khoảng 1 giờ 35 phút len qua những hòn đảo nhỏ trước khi đến thành phố cổ kính với Butchart Gardens và Inner Harbour.

Gợi ý trang phục và màu sắc khi chụp hình mùa thu

Trang phục không cần quá cầu kỳ. Những gam trung tính nhẹ nhàng như trắng ngà, kem, be, nâu nhạt hoặc xám ấm thường dễ phối và giúp gương mặt nổi bật tự nhiên trong ảnh. Nếu muốn tạo điểm nhấn, du khách có thể chọn đỏ rượu vang, xanh rêu, xanh navy, vàng mù tạt hoặc cam đất.

Áo khoác, cardigan, khăn choàng, nón len hoặc bốt có thể giúp trang phục có thêm chiều sâu và tạo cảm giác ấm áp của mùa thu. Tuy nhiên, chỉ nên chọn một vài phụ kiện phù hợp, tránh logo lớn, chữ in nổi bật, màu neon và họa tiết quá sặc sỡ.

Quan trọng nhất là chọn trang phục vừa vặn, thoải mái và đúng với phong cách của mình.

Ảnh: Linh Photo&Tours

Nếu một lần đến Vancouver vào mùa thu, du khách hãy dành một buổi chiều đi thật chậm dưới tán cây, nghe tiếng lá xào xạt dưới bước chân hay ngắm nhìn những chiếc lá rơi bên hồ. Biết đâu nhiều năm sau, điều còn ở lại trong bạn không phải là đã đi được bao nhiêu nơi, mà là khoảnh khắc rất bình yên khi mùa thu Vancouver đã chạm vào lòng mình.