Mùa Thu muốn mặc đẹp mà không cần nghĩ nhiều, chị em cứ phối sơ mi dài tay với quần jeans là 'chuẩn bài'

Khi thời tiết chuyển sang Thu, những bộ trang phục nhẹ nhàng, kín đáo nhưng vẫn thoải mái trở thành lựa chọn được nhiều chị em yêu thích. Không cần sắm sửa quá nhiều hay liên tục chạy theo xu hướng, phụ nữ vẫn có thể mặc đẹp nhờ tận dụng những món đồ quen thuộc trong tủ quần áo. Một trong những công thức dễ áp dụng nhất chính là kết hợp sơ mi dài tay với quần jeans.

Sự chỉn chu của áo sơ mi hòa quyện cùng nét trẻ trung, năng động của jeans tạo nên tổng thể hài hòa, phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến dạo phố hay cà phê cuối tuần. Đặc biệt, chỉ cần thay đổi kiểu dáng, màu sắc và phụ kiện, chị em đã có thể biến tấu công thức này theo nhiều phong cách khác nhau.

1. Sơ mi trắng và quần jeans xanh

Sơ mi trắng kết hợp quần jeans xanh là công thức kinh điển mà chị em có thể diện từ năm này qua năm khác. Sắc trắng mang đến vẻ thanh lịch, trong khi jeans xanh tạo cảm giác trẻ trung, năng động. Sự kết hợp đơn giản này phù hợp với nhiều độ tuổi và không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng phối đồ.

Để outfit trông chỉn chu hơn, chị em có thể chọn sơ mi phom vừa vặn, sơ vin cùng quần jeans ống đứng hoặc ống suông. Nếu muốn diện mạo phóng khoáng, hãy xắn nhẹ tay áo hoặc buông một phần vạt áo. Những chi tiết nhỏ này giúp bộ đồ bớt cứng nhắc mà vẫn giữ được vẻ tinh tế.

Về phụ kiện, giày loafer, sneaker trắng hay giày búp bê đều là lựa chọn phù hợp. Khi trời se lạnh, chị em có thể khoác thêm cardigan mỏng hoặc blazer để tăng vẻ thanh lịch. Đây là công thức đơn giản, dễ ứng dụng cả khi đi làm lẫn dạo phố.

Sơ mi trắng phối quần jeans xanh là công thức kinh điển, giúp chị em trông trẻ trung, thanh lịch. Kết hợp cùng sneaker trắng hoặc giày loafer sẽ càng thêm chỉn chu.

2. Sơ mi kẻ sọc và quần jeans ống đứng

Nếu muốn làm mới phong cách thường ngày, chị em có thể thử sơ mi kẻ sọc kết hợp quần jeans ống đứng. Họa tiết kẻ mang đến vẻ ngoài hiện đại, có điểm nhấn nhưng vẫn dễ mặc, trong khi phom quần ống đứng giúp tổng thể gọn gàng, cân đối.

Những mẫu sơ mi kẻ xanh trắng, nâu be hoặc đen trắng đặc biệt phù hợp với không khí mùa Thu. Chị em nên ưu tiên thiết kế có đường cắt may đơn giản để tránh cảm giác rối mắt. Nếu áo có phom rộng, hãy sơ vin một phần vạt trước để tạo tỷ lệ trang phục hài hòa hơn.

Khi phối cùng thắt lưng da, túi xách tối giản và giày loafer, bộ trang phục sẽ trở nên thanh lịch. Với những buổi dạo phố, chị em có thể thay giày loafer bằng sneaker để tạo cảm giác trẻ trung. Công thức này phù hợp cả môi trường công sở lẫn những buổi gặp gỡ bạn bè.

Sơ mi kẻ sọc kết hợp jeans ống đứng mang đến vẻ ngoài hiện đại, năng động. Chị em có thể sơ vin gọn gàng, phối thêm thắt lưng và giày loafer để tôn dáng.

3. Sơ mi pastel và quần jeans trắng

Những chiếc sơ mi pastel màu xanh nhạt, hồng phấn hay vàng bơ kết hợp cùng quần jeans trắng mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, tươi tắn. Đây là công thức phù hợp với chị em muốn làm mới phong cách mùa Thu mà vẫn giữ được sự tinh tế, không quá phô trương.

Với cách phối này, nên ưu tiên sơ mi có chất liệu mềm mại, phom dáng vừa vặn để tạo cảm giác thoải mái. Quần jeans trắng ống đứng hoặc ống suông giúp tổng thể thanh thoát hơn. Nếu muốn trang phục trông chỉn chu, chị em có thể sơ vin gọn gàng và chọn thắt lưng mảnh làm điểm nhấn.

Giày búp bê, loafer màu be hoặc sandal quai mảnh đều phù hợp với bộ đồ. Túi xách màu trung tính sẽ giúp tổng thể hài hòa mà không lấn át sắc pastel. Chị em cũng nên tiết chế họa tiết và phụ kiện để giữ vẻ ngoài thanh lịch. Sự kết hợp giữa những gam màu sáng sẽ giúp diện mạo trông trẻ trung, hiện đại mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Sơ mi pastel phối jeans trắng mang đến diện mạo nhẹ nhàng, tươi tắn. Chị em nên chọn phom dáng vừa vặn, kết hợp giày búp bê và túi màu trung tính để thêm tinh tế.

4. Sơ mi tối màu và quần jeans đen

Với những ngày muốn mặc đơn giản nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng, chị em có thể kết hợp sơ mi tối màu cùng quần jeans đen. Các sắc thái như nâu chocolate, xanh navy hoặc đen mang đến vẻ ngoài trưởng thành, hiện đại và dễ ứng dụng.

Để trang phục không trở nên đơn điệu, hãy chú ý đến chất liệu và phom dáng. Một chiếc sơ mi có độ rủ nhẹ kết hợp quần jeans cạp cao sẽ tạo tổng thể gọn gàng, thanh lịch. Chị em có thể sơ vin một phần vạt áo để tăng vẻ phóng khoáng hoặc phối cùng thắt lưng da để tạo điểm nhấn.

Giày mũi nhọn, loafer và túi xách có phom cứng cáp sẽ giúp outfit thêm chỉn chu. Nếu muốn tạo hiệu ứng vóc dáng thanh thoát, chị em nên chọn quần jeans có độ dài vừa phải, tránh những thiết kế quá rộng hoặc dồn nhiều vải ở gấu. Công thức này phù hợp cả khi đi làm, gặp gỡ đối tác lẫn đi ăn tối.

Sơ mi tối màu phối jeans đen tạo vẻ ngoài trưởng thành, sang trọng. Chị em có thể chọn áo nâu chocolate hoặc xanh navy, kết hợp giày mũi nhọn để outfit thêm thanh lịch.