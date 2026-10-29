Mùa Thu Berlin trầm lắng và quyến rũ

Không cần tìm đến những thực phẩm đắt đỏ, nhiều gia đình vẫn có thể làm phong phú thực đơn bằng các nguyên liệu quen thuộc như củ sen, khoai môn và rong biển. Mỗi loại đều có giá trị dinh dưỡng riêng, dễ kết hợp với các món ăn hằng ngày, đặc biệt phù hợp để chế biến thành những món canh, súp nóng khi thời tiết chuyển lạnh.