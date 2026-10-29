Mùa Thu Berlin trầm lắng và quyến rũ

Những hàng cây dọc các đại lộ, công viên Treptower dần chuyển sang sắc vàng, đỏ, nâu, nhuộm lên thành phố một gam màu dịu dàng và lãng mạn.
Đài tưởng niệm Chiến tranh Xô viết ở công viên Treptower, Berlin (Đức). Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN
“Nök vom Meeresgrunde”, một tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Otto Petri, sáng tác năm 1907, đặt tại hồ Karpfenteich trong công viên Treptower, Berlin (Đức). Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN
Một góc Thu lãng mạn. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN
Đài tưởng niệm Chiến tranh Xô viết ở công viên Treptower, Berlin - đài tưởng niệm chiến tranh lớn nhất của Liên Xô cũ bên ngoài nước Nga. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN
Con đường mùa Thu rực rỡ trong khu vực Đài tưởng niệm Chiến tranh Xô Viết ở công viên Treptower. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức
Cánh cổng mùa Thu. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức
Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức