Mua thịt lợn nhiễm bệnh về chế biến lạp sườn, thịt sấy để bán ra thị trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"

Trước đó, ngày 28/7, từ nguồn tin phản ánh của quần chúng nhân dân, Công an xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của Chu Văn Đoàn (SN 1983, thường trú tại thôn Đại Đồng, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm thịt sấy, lạp sườn.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ tự công bố sản phẩm thuộc diện phải thực hiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của một số hàng hóa. Nhiều sản phẩm không có tem, nhãn theo quy định.

Chu Văn Đoàn bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra xác định, trong tháng 7/2026, Chu Văn Đoàn đã thu mua khoảng 750kg thịt lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi từ Bùi Thị Hiền (SN 1976, thường trú tại thôn Bích Đại 2, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) để chế biến thành thịt lợn sấy, lạp sườn.

Kết quả xét nghiệm mẫu thịt nguyên liệu cho thấy dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, mẫu bột nghi là phụ gia thực phẩm thu giữ tại cơ sở có chứa một số chất màu không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 225kg thịt lợn sấy, 165kg thịt nguyên liệu cùng nhiều sản phẩm thịt trâu sấy, thịt gà sấy, lạp sườn và các đồ vật, tài liệu liên quan. Tổng giá trị tài sản được định giá hơn 96,2 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Chu Văn Đoàn và Bùi Thị Hiền về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.