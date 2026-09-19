Mùa Thiên Bình: Mở lòng đón kết nối nhưng đừng quên ranh giới của chính mình

Nhóm cung tiên phong

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Tâm điểm dồn về các mối quan hệ đối tác và tình cảm. Bạn buộc phải hạ bớt cái "tôi" để học cách lắng nghe, thỏa hiệp và đàm phán trên tinh thần hai bên cùng có lợi.

Cự Giải (22/6 - 22/7): Năng lượng tác động mạnh vào vùng không gian gia đình và nền tảng nội tại. Đây là lúc bạn cần giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn tồn đọng với người thân, đồng thời thiết lập lại sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Thiên Bình (23/9 - 23/10): Bước vào mùa sinh nhật, bạn được tiếp thêm nguồn sinh khí mới để làm chủ cuộc chơi. Đây là thời điểm vàng để làm mới diện mạo, khẳng định vị thế cá nhân và mạnh dạn cắt bỏ những kết nối độc hại.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Sự nghiệp và danh tiếng trở thành trọng tâm. Bạn có cơ hội mở rộng mạng lưới xã hội, nâng cao uy tín với cấp trên, nhưng cần cẩn trọng, tránh rơi vào cái bẫy ôm đồm công việc dẫn đến kiệt sức.

Nhóm cung kiên định

Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Mùa Thiên Bình yêu cầu bạn tối ưu hóa lịch trình sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe. Khối lượng công việc gia tăng đòi hỏi bạn phải phân bổ thời gian hợp lý, tránh thói quen trì hoãn.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Hoạt động giao tiếp, học tập và ký kết hợp đồng ngắn hạn trở nên sôi nổi. Khả năng ngôn từ sắc bén giúp bạn dễ dàng thuyết phục đối tác, mở ra nhiều hướng hợp tác mới.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Khoảng thời gian chậm lại để thanh lọc tâm trí trước khi bước vào mùa sinh nhật của chính mình. Bạn nên ưu tiên nghỉ ngơi, buông bỏ áp lực và rà soát lại các kế hoạch dài hạn trong yên lặng.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Tầm nhìn được mở rộng hướng tới các mục tiêu lớn hơn như học tập nâng cao, du lịch hoặc mở rộng quy mô kinh doanh. Bạn dễ tìm thấy cảm hứng sáng tạo từ những góc nhìn mới.

Nhóm cung biến đổi

Song Tử (21/5 - 21/6): Đón nhận luồng năng lượng về sáng tạo, tình cảm và giải trí. Đây là giai đoạn lý tưởng để bạn thể hiện tài năng, bắt đầu các dự án cá nhân hoặc hâm nóng tình cảm đôi lứa.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Tạm biệt áp lực Mùa Xử Nữ, bạn chuyển sự tập trung sang khía cạnh tài chính và giá trị bản thân. Thời điểm thích hợp để rà soát lại ngân sách, tái cấu trúc các khoản đầu tư, chủ động yêu cầu các quyền lợi chính đáng.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Năng lượng kết nối cộng đồng và hội nhóm phát triển mạnh mẽ. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ bạn bè, đối tác hoặc tìm thấy cơ hội bứt phá nhờ mạng lưới quan hệ xã hội.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Chiều sâu cảm xúc và các vấn đề tài chính chung (ngân hàng, tài sản, đầu tư) được đẩy lên bề mặt. Bạn cần giữ sự minh mẫn, minh bạch trong các giao dịch để tránh phát sinh hiểu lầm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo