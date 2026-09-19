Mưa tầm tã ngày đêm, cảnh báo nguy cơ ngập lụt cục bộ tại Hà Tĩnh

Trong ngày 19/9, mưa lớn kéo dài tại Hà Tĩnh khiến nhiều tuyến đường ở phường Thành Sen ngập cục bộ. Nước dâng khoảng 30cm tại một số điểm, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông..., nước từ các khu vực thấp tràn lên mặt đường, tạo thành nhiều điểm ngập. Một số phương tiện phải di chuyển chậm, đi sát mép đường để tránh những đoạn nước sâu.

Tình trạng ngập xảy ra trong thời điểm mưa lớn. Sau khi mưa ngớt, nước rút, các tuyến đường trở lại lưu thông bình thường.

Tuyến đường Nguyễn Du, phường Thành Sen bị ngập cục bộ do mưa lớn trong ngày 19/9.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ 3h đến 8h ngày 19/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại một số nơi khá lớn, như hồ Kẻ Gỗ 50mm, hồ Khe Xai (Hương Phố) 61,8mm, hồ Sông Rác (Hương Xuân) 76,4mm, hồ Thượng Tuy (Toàn Lưu) 104,2mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, đô thị, vùng trũng thấp ven sông, suối và những tuyến đường có khả năng tiêu thoát nước chậm.

Các khu vực được cảnh báo có nguy cơ ngập gồm các xã Cẩm Lạc, Cẩm Hưng, Cẩm Duệ, Kỳ Phong, Kỳ Anh, Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Thạch Hà, Đông Kinh và các phường Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú... Ngập úng có thể xảy ra trong và sau thời gian mưa lớn.

Phương tiện lưu thông giữa tuyến đường ở Hà Tĩnh bị ngập nước (ghi nhận sáng 19/9).

Một số khu vực trũng thấp có khả năng ngập đến hết ngày 19/9, độ sâu phổ biến 0,3-0,5m; riêng vùng trũng thấp, ven sông, suối có thể ngập 0,5-0,8m. Dự báo trong ngày 19 và 20/9, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Mưa có thể gây ngập các tuyến đường, cầu tràn, ảnh hưởng đến việc đi lại và tham gia giao thông. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, các đơn vị chức năng theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng tránh, hạn chế thiệt hại.