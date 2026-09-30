Mưa tầm tã giờ tan tầm, nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu

Ghi nhận từ khoảng 17h30, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực TPHCM, đúng thời điểm tan học, tan làm, khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn khiến đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông, ngập sâu gần nửa mét.

Một số xe máy chết máy giữa đoạn ngập sâu, người dân phải xuống xe dắt bộ giữa biển nước.

Anh Dương Quang cho biết sau giờ học, anh phải đứng chờ nước rút vì ngập quá sâu, lo xe chết máy. “Có hôm tôi phải chờ gần một tiếng, đến khi nước rút bớt mới dắt xe qua được. Chờ lâu nên về nhà trễ hơn nhiều so với bình thường”, anh Minh nói.

Người dân chật vật dắt xe máy qua đoạn đường ngập sâu sau cơn mưa lớn chiều 30/9.

Mưa lớn cũng gây ngập tại nhiều tuyến đường khác như Phan Huy Ích, Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Khối, Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn...

Mưa lớn khiến đường Phan Huy Ích và Phan Văn Hớn ngập cục bộ, người dân chật vật di chuyển.

Người dân bì bõm dắt xe qua đoạn bị ngập trên đường Phan Văn Hớn.

Một số xe máy chết máy khi cố vượt qua đoạn đường ngập sâu.

Mưa lớn đúng giờ tan tầm khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn, giao thông rối loạn.

Các phương tiện nối đuôi nhau vượt qua khu vực bị ngập trên đường Phan Văn Hớn.

Tại đường Nguyễn Văn Quá, nước dâng cao sau mưa lớn khiến người dân chật vật di chuyển, nhiều phương tiện phải giảm tốc để vượt qua đoạn ngập.

Đến 19h30, nước vẫn ngập sâu tại nhiều khu vực ở TPHCM.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hình ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa kèm dông, sét tại nhiều khu vực TPHCM. Dự báo, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét và có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cấp 5-7.