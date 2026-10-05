Mua SUV hạng sang Volvo XC90, khách mệt mỏi vì xe lỗi, hỏng hóc suốt gần 10 năm

Vụ việc xảy ra tại Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. Theo Times of India, ông Nayan Thakkar (sống tại khu vực Satellite) mua một chiếc Volvo XC90 vào năm 2015 với giá khoảng 9,3 triệu rupee, tương đương 2,79 tỷ đồng.

Không lâu sau khi mua, chiếc SUV phát sinh nhiều vấn đề kỹ thuật. Trong đơn khiếu nại, ông Thakkar cho biết đồng hồ dầu động cơ hoạt động không đúng, xe thải khói đen dày đặc và liên tục xuất hiện các lỗi cơ khí.

Những trục trặc này khiến chiếc Volvo XC90 nhiều lần phải vào xưởng sửa chữa, có những thời điểm xe phải nằm lại trong thời gian dài do một số phụ tùng chuyên dụng phải nhập khẩu từ Thụy Điển.

Dù đã được sửa chữa nhiều lần, các vấn đề vẫn tái diễn. Chủ xe cho rằng việc liên tục phải đưa xe đi kiểm tra, sửa chữa khiến trải nghiệm sử dụng không còn tương xứng với một mẫu xe hạng sang, vốn được kỳ vọng mang lại sự tiện nghi và độ tin cậy cao.

SUV hạng sang 2,8 tỷ đồng liên tục gặp lỗi, chủ xe được bồi thường. Ảnh minh hoạ: Carsales

Khoảng hai năm sau khi mua xe, ông Thakkar đưa vụ việc lên cơ quan giải quyết tranh chấp người tiêu dùng. Ông cho rằng số tiền bỏ ra không chỉ để mua một phương tiện di chuyển mà còn để có được sự thuận tiện, tin cậy và cảm giác yên tâm khi sử dụng xe.

Phía Volvo và đại lý Autobots, Gara Auto Zone Pvt Ltd phủ nhận xe có lỗi sản xuất. Hai bên cho rằng chiếc SUV đã được sử dụng nhiều, với quãng đường gần 99.046km, vì vậy các khoản chi phí mà khách hàng yêu cầu hoàn trả chủ yếu là tiền bảo dưỡng và sửa chữa thông thường.

Doanh nghiệp cũng lập luận việc phải nhập một số linh kiện chuyên dụng từ Thụy Điển không thể được xem là thiếu sót trong dịch vụ.

Sau khi xem xét hồ sơ, Ủy ban Giải quyết Tranh chấp Người tiêu dùng bang Gujarat cho rằng việc phải nhập phụ tùng từ nước ngoài chưa đủ để chứng minh xe có lỗi sản xuất. Cơ quan này cũng không chấp nhận yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền mua xe do chiếc Volvo XC90 đã vận hành gần 100.000km.

Tuy nhiên, hội đồng cho rằng việc chiếc xe liên tục phát sinh lỗi, phải đưa vào xưởng nhiều lần và phát sinh chi phí sửa chữa lớn vẫn gây ra những bất tiện đáng kể cho chủ xe.

Theo phán quyết, Volvo cùng đại lý phải hoàn trả cho ông Thakkar khoản tiền 7,42 triệu rupee, tương đương khoảng 2,23 tỷ đồng, là chi phí sửa chữa và bảo dưỡng mà chủ xe đã bỏ ra.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải trả thêm 75.000 rupee (khoảng 22,5 triệu đồng) để bồi thường cho những bất tiện và tổn hại tinh thần mà khách hàng phải chịu, cùng 15.000 rupee (khoảng 4,5 triệu đồng) chi phí tố tụng.

Tổng số tiền chủ xe được nhận theo phán quyết là khoảng 2,26 tỷ đồng.

Ủy ban cho rằng một khách hàng mua xe hạng sang có quyền kỳ vọng vào sự thoải mái, độ tin cậy và khả năng sử dụng ổn định. Việc xe vẫn có thể tiếp tục vận hành không đồng nghĩa chủ xe mất quyền khiếu nại về những lỗi tái diễn, số lần phải đưa xe đi sửa chữa và những phiền toái phát sinh trong quá trình sử dụng.

Theo Timesofindia