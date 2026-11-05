Mua súng phòng thân khi buôn ma túy, lĩnh 22 năm tù

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Thanh Trà

Chiều 5/11, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lương Quốc Tiến (SN 2006) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tiến phải chấp hành 22 năm tù.

Cùng vụ án, bị cáo Hoàng Minh Trí (SN 1991) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hai bị cáo cùng trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 10/1/2026, Công an phường Nam Đông Hà phát hiện, bắt quả tang Tiến cất giấu 127 viên nén nghi là ma túy trong tủ quần áo tại căn nhà trên đường Chu Mạnh Trinh. Trên nóc tủ, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng. Quá trình làm việc, Tiến tự nguyện giao nộp thêm hai túi ni lông chứa khoảng 400 viên nén.

Biết Tiến bị bắt, cùng ngày, Trí đến Công an phường Nam Đông Hà đầu thú, khai nhận hành vi mua ma túy của Tiến để sử dụng, bán lại và giao nộp 14 gói chứa khoảng 2.800 viên nén.

Hai lần giao ma túy, giấu hàng quanh nhà người mua

Kết quả điều tra xác định, ngày 3/1/2026, Trí liên hệ qua ứng dụng Messenger, hỏi mua của Tiến một “cây” ma túy, khoảng 2.000 viên, với giá 20 triệu đồng.

Nhận lời, Tiến đến khu vực khách sạn Đông Trường Sơn, phường Đông Hà, gặp một người đàn ông không rõ lai lịch mua số ma túy trên với giá 19,5 triệu đồng. Sau đó, Tiến mang ma túy đến nhà Trí nhưng không gặp người mua nên giấu tại một gốc cây phía trước nhà, rồi thông báo vị trí để Trí lấy.

Ngày 7/1, Trí tiếp tục đặt mua năm gói ma túy, khoảng 1.000 viên, với giá 10 triệu đồng. Tiến mua ma túy rồi mang đến nhà Trí. Do không gặp Trí, Tiến giữ lại một gói, cất bốn gói còn lại trong thùng xốp ở khu vực bếp phía sau nhà và thông báo cho Trí biết.

Đến sáng 10/1, hai bên thanh toán tiền mua bán ma túy. Chiều cùng ngày, hành vi phạm tội của Tiến bị phát hiện.

Các mẫu viên nén thu giữ, gửi giám định được xác định là ma túy loại Methamphetamine. Theo kết luận truy tố, tổng khối lượng ma túy Tiến phải chịu trách nhiệm là 340,2 gam, gồm số bán cho Trí và số cất giữ để bán, sử dụng.

Mua súng, bắn thử rồi mang về cất giữ

Ngoài mua bán ma túy, Tiến còn thực hiện hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tháng 10/2025, Tiến thông qua Facebook liên hệ với một người không rõ lai lịch để mua súng, đạn với giá 5 triệu đồng. Theo hẹn, Tiến đến khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nhận một khẩu súng có dòng chữ “P365”, kèm hộp tiếp đạn và đạn.

Sau khi nhận súng, Tiến đến khu vực vắng người gần rừng tràm tại xã Lao Bảo, lắp hai viên đạn vào súng bắn thử và nhờ người bán quay video. Tiến mang khẩu súng cùng 16 viên đạn còn lại về nhà cất giữ để hỗ trợ hoạt động mua bán ma túy.

Kết luận giám định xác định khẩu súng và 16 viên đạn thu giữ đều thuộc vũ khí quân dụng, còn hoạt động bình thường.

Hai bị cáo Lương Quốc Tiến và Hoàng Minh Trí tại phiên tòa.

Khi quyết định hình phạt, HĐXX áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên đối với cả hai bị cáo; đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định. Trong đó, hai bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; riêng Trí còn tích cực hợp tác làm rõ hành vi phạm tội của Tiến và có bố được tặng thưởng huân chương, nhiều bằng khen.

Trên cơ sở đánh giá hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Tiến tổng cộng 22 năm tù, Trí 20 năm tù.

Đối với khẩu súng, hộp tiếp đạn và 16 viên đạn, HĐXX quyết định tịch thu, chuyển giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định.