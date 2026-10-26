Mua súng đi săn, trả giá bằng án tù

Công an xã Đam Rông 4 phát hiện 3 người vận chuyển động vật được bẫy, bắt từ rừng. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Từ khẩu súng mua trên mạng đến án tù

Điểu K’Dú (SN 1988), trú tại xã Cát Tiên 3, lên mạng xã hội tìm mua một khẩu súng nén khí cùng 57 viên đạn chì với tổng số tiền 5 triệu đồng. Sau khi nhận kiện hàng gồm các bộ phận của khẩu súng và đạn qua dịch vụ giao hàng, K’Dú mang về nhà lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh rồi cất dưới gầm giường. Sau đó, K’Dú mang súng và đạn vào khu vực tiểu khu 510 thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên để săn bắn. Trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện, thu giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho cơ quan công an xử lý.

Theo Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, khẩu súng nén khí có nòng cỡ 5,6 mm cùng 57 viên đạn chì được xác định là vũ khí quân dụng. Tòa án Nhân dân khu vực 5 - Lâm Đồng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt K’Dú 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Vụ việc cho thấy mục đích săn bắn không thể được dùng để xem nhẹ tính chất pháp lý của khẩu súng. Khi súng, đạn được xác định là vũ khí quân dụng và hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố hơn 40 vụ án hình sự liên quan đến các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. Trong đó, có những trường hợp mua súng hơi nén PCP về săn bắn chim, sóc. Riêng từ tháng 6 - tháng 8/2026, Tòa án Nhân dân khu vực 3 và khu vực 4 đã xét xử sơ thẩm 10 trường hợp cất giữ súng hơi nén để săn bắn; tất cả đều bị tuyên phạt tù.

Ngăn vi phạm từ nhận thức cộng đồng

Tại Lâm Đồng, địa bàn rộng, nhiều khu vực rừng, đồi núi khiến việc kiểm soát hoạt động săn bắn đặt ra không ít thách thức. Ở một số nơi, vẫn còn tình trạng người dân sử dụng súng để săn chim, sóc hoặc các loài động vật khác.

Sử dụng súng để săn bắn không chỉ tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật mà còn có thể gây thương tích cho người đi rừng, người dân sống gần khu vực săn bắn hoặc những người vô tình xuất hiện trong tầm bắn. Trong điều kiện địa hình rừng núi, tầm nhìn hạn chế, việc sử dụng súng thiếu kiểm soát càng làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc.

Tại xã Đam Rông 4, các vụ việc được phát hiện trong năm 2026 cho thấy tình trạng sử dụng súng để săn bắt động vật hoang dã vẫn là vấn đề cần quan tâm. Thiếu tá Trần Quang Hữu - Trưởng Công an xã Đam Rông 4 cho biết, Công an xã kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng súng và săn bắt động vật hoang dã. Cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an chủ động phối hợp với kiểm lâm, chính quyền địa phương và các thôn để nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Để phòng ngừa vi phạm, bên cạnh hoạt động kiểm tra, phát hiện và xử lý của lực lượng chức năng, điều quan trọng là mỗi người dân phải thay đổi nhận thức về việc sử dụng súng. Người dân không nên xem bắn chim, sóc hay săn thú rừng là thú vui, càng không được chủ quan với những loại súng được quảng cáo là súng hơi, súng thể thao hoặc súng tự chế khi chưa hiểu rõ quy định pháp luật.