Mưa sao băng Draconids tối mai phá vỡ quy luật thông thường

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết, mưa sao băng Draconids đạt cực đại vào tối ngày 9/10 với tâm điểm nằm trong chòm sao Draco đạt vị trí cao nhất ở hướng Bắc ngay sau khi trời tối. Các sao băng của Draconids di chuyển chậm và khá sáng. Dự kiến, mưa sao băng này có thể tạo ra khoảng 5 - 10 sao băng mỗi giờ, dù nó đã từng gây bất ngờ với những đợt bùng phát mạnh.

Mưa sao băng tối mai phá vỡ quy luật thông thường. Ảnh minh họa

HAS cho biết, như vậy, mưa sao băng vào tối mai phá vỡ quy luật thông thường: Thời điểm quan sát tốt nhất là vào buổi tối thay vì trước bình minh. Năm nay, bầu trời tối và gần như không có ánh trăng, tạo điều kiện rất thuận lợi để quan sát. Nếu ở Bắc bán cầu, hãy hướng mắt về phía Bắc sau khi Mặt Trời lặn và cùng chờ đợi khoảnh khắc con rồng này thức giấc.

Điều kiện quan sát thực tế tại từng địa phương còn phụ thuộc vào thời tiết và độ trong của bầu trời. Tại các thành phố lớn, ánh sáng nhân tạo có thể làm giảm đáng kể số sao băng nhìn thấy bằng mắt thường.

Các chuyên gia thiên văn cũng lưu ý Draconids từng có những năm xuất hiện các đợt bùng phát mạnh, nhưng những đợt này không xảy ra thường xuyên. Vì vậy, hiện chưa có cơ sở để kỳ vọng một màn mưa sao băng đặc biệt dày vào năm 2026.

Draconids thường không phải trận mưa sao băng có mật độ cao. Theo các dự báo thiên văn, trong điều kiện lý tưởng, số sao băng có thể quan sát được vào thời điểm cực đại chỉ ở mức vài sao băng mỗi giờ. Mật độ thực tế phụ thuộc vào điều kiện khí quyển, vị trí quan sát và mức độ ô nhiễm ánh sáng.

Điểm đáng chú ý của Draconids là hiện tượng này thường thuận lợi để quan sát vào buổi tối, thay vì phải chờ đến sau nửa đêm như một số trận mưa sao băng khác. Người quan sát có thể nhìn bằng mắt thường mà không cần sử dụng kính thiên văn.

Để tăng khả năng phát hiện sao băng, nên chọn khu vực có bầu trời tối, tránh xa nguồn sáng đô thị và có tầm nhìn rộng. Sau khi ra ngoài khoảng 20-30 phút, mắt cần thời gian thích nghi với bóng tối. Việc quan sát nên thực hiện ở tư thế thoải mái và hướng tầm nhìn rộng lên bầu trời, thay vì tập trung vào một điểm duy nhất.

Sao băng Draconids xuất hiện khi Trái Đất đi qua dòng vật chất do sao chổi 21P/Giacobini-Zinner để lại trên quỹ đạo quanh Mặt Trời. Khi các hạt bụi và mảnh vụn này đi vào khí quyển Trái Đất với tốc độ lớn, chúng nóng lên và phát sáng, tạo thành những vệt sáng được gọi là sao băng.

Tên gọi Draconids bắt nguồn từ chòm sao Draco (Thiên Long), bởi các vệt sao băng trong trận mưa này có điểm phát xạ biểu kiến nằm trong khu vực của chòm sao này. Tuy nhiên, sao băng có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trên bầu trời.

Sao chổi 21P/Giacobini-Zinner có chu kỳ khoảng 6,6 năm quanh Mặt Trời. Mỗi lần Trái Đất đi qua vùng vật chất do sao chổi để lại, các hạt bụi có thể đi vào khí quyển và tạo nên mưa sao băng Draconids.

Sau sao băng Draconids, mưa sao băng Orionids sẽ là hiện tượng thiên văn đáng chú ý tiếp theo trong tháng 10. Orionids dự kiến đạt cực đại vào khoảng ngày 21-22/10 và hình thành từ những mảnh vụn do sao chổi Halley để lại.