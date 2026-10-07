Mưa sao băng Draconids đạt cực đại đêm 8/10, điều kiện quan sát thuận lợi

Mưa sao băng Draconids là trận mưa sao băng đầu tiên trong hai trận mưa sao băng nổi tiếng diễn ra vào tháng 10/2026. Ảnh: timeanddate

Theo Time and Date, mưa sao băng Draconids hoạt động từ ngày 6 đến 10/10, với cực đại vào khoảng 8 giờ sáng 9/10 (giờ Việt Nam). Vì cực đại rơi vào ban ngày, người quan sát tại Việt Nam có thể theo dõi mưa sao băng từ tối 8/10 đến rạng sáng 9/10.

Trăng non tạo điều kiện quan sát thuận lợi để quan sát sao băng tối 8/10

Một yếu tố có lợi cho người quan sát Draconids năm nay là Mặt Trăng đang tiến gần pha trăng non. Trăng non diễn ra ngày 10/10, vì vậy ánh sáng Mặt Trăng trong đêm 8/10 không gây cản trở đáng kể cho việc phát hiện những sao băng có độ sáng yếu.

Tuy nhiên, điều kiện quan sát thực tế tại từng địa phương còn phụ thuộc vào thời tiết và độ trong của bầu trời. Tại các thành phố lớn, ánh sáng nhân tạo có thể làm giảm đáng kể số sao băng nhìn thấy bằng mắt thường.

Các chuyên gia thiên văn cũng lưu ý Draconids từng có những năm xuất hiện các đợt bùng phát mạnh, nhưng những đợt này không xảy ra thường xuyên. Vì vậy, hiện chưa có cơ sở để kỳ vọng một màn mưa sao băng đặc biệt dày vào năm 2026.

Không cần kính thiên văn để quan sát

Draconids thường không phải trận mưa sao băng có mật độ cao. Theo các dự báo thiên văn, trong điều kiện lý tưởng, số sao băng có thể quan sát được vào thời điểm cực đại chỉ ở mức vài sao băng mỗi giờ. Mật độ thực tế phụ thuộc vào điều kiện khí quyển, vị trí quan sát và mức độ ô nhiễm ánh sáng.

Điểm đáng chú ý của Draconids là hiện tượng này thường thuận lợi để quan sát vào buổi tối, thay vì phải chờ đến sau nửa đêm như một số trận mưa sao băng khác. Người quan sát có thể nhìn bằng mắt thường mà không cần sử dụng kính thiên văn.

Để tăng khả năng phát hiện sao băng, nên chọn khu vực có bầu trời tối, tránh xa nguồn sáng đô thị và có tầm nhìn rộng. Sau khi ra ngoài khoảng 20-30 phút, mắt cần thời gian thích nghi với bóng tối. Việc quan sát nên thực hiện ở tư thế thoải mái và hướng tầm nhìn rộng lên bầu trời, thay vì tập trung vào một điểm duy nhất.

Mưa sao băng hình thành từ bụi sao chổi

Sao băng Draconids xuất hiện khi Trái Đất đi qua dòng vật chất do sao chổi 21P/Giacobini-Zinner để lại trên quỹ đạo quanh Mặt Trời. Khi các hạt bụi và mảnh vụn này đi vào khí quyển Trái Đất với tốc độ lớn, chúng nóng lên và phát sáng, tạo thành những vệt sáng được gọi là sao băng.

Tên gọi Draconids bắt nguồn từ chòm sao Draco (Thiên Long), bởi các vệt sao băng trong trận mưa này có điểm phát xạ biểu kiến nằm trong khu vực của chòm sao này. Tuy nhiên, sao băng có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trên bầu trời.

Sao chổi 21P/Giacobini-Zinner có chu kỳ khoảng 6,6 năm quanh Mặt Trời. Mỗi lần Trái Đất đi qua vùng vật chất do sao chổi để lại, các hạt bụi có thể đi vào khí quyển và tạo nên mưa sao băng Draconids.

Sau sao băng Draconids, mưa sao băng Orionids sẽ là hiện tượng thiên văn đáng chú ý tiếp theo trong tháng 10. Orionids dự kiến đạt cực đại vào khoảng ngày 21-22/10 và hình thành từ những mảnh vụn do sao chổi Halley để lại.