Mùa 'săn lá đỏ': Rừng phong tại Vĩnh Tân Bảo (Bắc Kinh) đang vào độ đẹp nhất

Nằm tại trấn Vĩnh Ninh, quận Diên Khánh, Bắc Kinh, rừng phong ở thôn Vĩnh Tân Bảo bước vào giai đoạn chuyển màu. Từ sắc xanh của mùa Hè, tán cây dần nhuộm đỏ, xen lẫn những mảng vàng óng, tạo nên khung cảnh thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh ngoài trời.

Video: Xiaohongshu Yi.

Theo trang Beijing Daily, khu vực này được biết đến là một địa điểm ngắm lá đỏ tại ngoại ô Bắc Kinh, nằm gần tuyến đường Xương Xích, có diện tích khoảng 6,7 ha. Khi cây cối chuyển màu, con đường nhỏ chạy giữa những hàng cây trở thành vị trí được nhiều người lựa chọn để chụp ảnh, ghi lại cảnh sắc đặc trưng của mùa Thu: Một bên là các tán phong chuyển đỏ; bên còn lại nổi bật với sắc vàng, lá rụng phủ mặt đất. Sự thay đổi màu lá cũng khiến diện mạo khu rừng biến chuyển theo từng giai đoạn, tạo ra những khung cảnh khác nhau trong cùng một mùa.

Không chỉ là nơi ngắm cảnh mùa Thu, rừng phong còn đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm và lưu giữ hình ảnh của du khách. Sức hấp dẫn của rừng phong Vĩnh Tân Bảo còn đến từ đặc điểm thời vụ. Khác với những điểm tham quan có thể ghé thăm quanh năm, cảnh sắc tại đây thay đổi theo quá trình chuyển màu và rụng lá. Bởi vậy, việc lựa chọn thời điểm phù hợp là một trong những yếu tố quyết định trải nghiệm của du khách.

Cũng theo trang Beijing Daily, mùa lá đẹp thường kéo dài từ đầu đến cuối tháng 10. Trong đó, thời điểm giữa tháng 10 là giai đoạn đáng chú ý để du khách theo dõi tình hình chuyển màu của cây, dù thời điểm chuyển màu cụ thể có thể thay đổi theo điều kiện thời tiết từng năm.

Nếu đến quá sớm, nhiều tán cây có thể chưa chuyển màu rõ rệt; ngược lại, khi mùa lá đỏ qua đi, một phần lá đã rụng, khiến cảnh quan không còn ở giai đoạn đẹp nhất. Vì vậy, việc lựa chọn thời điểm trở thành mối quan tâm của những người muốn trải nghiệm trọn vẹn mùa Thu tại nơi này.

Trước khi lên lịch trình, du khách nên cập nhật hình ảnh thực tế từ các kênh du lịch địa phương để xác định tình trạng lá đỏ, vàng. Nếu muốn chụp ảnh ngoài trời, có thể ưu tiên những ngày thời tiết thuận lợi và dành thời gian tham quan vào ban ngày để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Sau khi tham quan, du khách có thể ghé thăm cổ trấn Vĩnh Ninh gần đó, thưởng thức các món đặc sản địa phương.