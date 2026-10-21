Mua sắm tự động bằng AI gặp rào cản từ doanh nghiệp và người tiêu dùng

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Nhiều tập đoàn thương mại điện tử, ngân hàng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến lớn trên thế giới đang tăng cường hạn chế các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) tự động truy cập và thực hiện giao dịch trên nền tảng của mình.

Xu hướng này đặt ra thách thức đối với sự phát triển của công nghệ AI có khả năng thay người dùng tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng và thanh toán.

Theo báo Ynet của Israel, các tác nhân AI là những hệ thống có thể tự thực hiện nhiều công việc trên Internet theo yêu cầu của người dùng, từ tìm kiếm thông tin, so sánh giá cả đến đặt vé máy bay và mua sắm trực tuyến.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang lo ngại công nghệ này có thể tạo ra rủi ro bảo mật, gian lận giao dịch, truy cập trái phép dữ liệu khách hàng và làm suy giảm khả năng kiểm soát hoạt động kinh doanh.

Amazon hiện là một trong những doanh nghiệp phản đối mạnh mẽ việc các tác nhân AI tự ý truy cập hệ thống. Tập đoàn này đã khởi kiện công ty công nghệ Perplexity, cáo buộc công cụ mua sắm tự động của doanh nghiệp vi phạm các quy định truy cập nền tảng.

Trong khi đó, eBay cấm các hệ thống tự động thực hiện giao dịch nếu chưa được cho phép. Các tổ chức tài chính như JPMorgan Chase và Charles Schwab cũng hạn chế tác nhân AI truy cập tài khoản khách hàng nhằm bảo đảm an toàn thông tin.

Tuy nhiên, không phải tất cả doanh nghiệp đều lựa chọn ngăn chặn công nghệ mới. Meta đang hợp tác với các nhà bán lẻ như Walmart, Gap, Sephora và Best Buy để phát triển các hình thức mua sắm thông qua AI được cấp phép.

Nền tảng thương mại điện tử Shopify cũng mở rộng khả năng kết nối với các công cụ mua sắm AI. Một số thương hiệu cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm thông qua trợ lý AI nhưng vẫn yêu cầu xác nhận trước khi hoàn tất thanh toán.

Bên cạnh những rào cản từ doanh nghiệp, sự dè dặt của người tiêu dùng cũng là trở ngại lớn.

Theo khảo sát của công ty công nghệ thanh toán NMI, chỉ 10% người trưởng thành tại Mỹ cảm thấy thoải mái khi giao toàn quyền mua sắm cho AI, trong khi 45% không tin tưởng công nghệ này thực hiện giao dịch thay mình. Kết quả cho thấy người dùng có thể sẵn sàng sử dụng AI để tìm kiếm sản phẩm và so sánh giá nhưng vẫn muốn trực tiếp quyết định việc chi tiền.

Các chuyên gia nhận định tương lai của hoạt động mua sắm tự động bằng AI sẽ phụ thuộc không chỉ vào năng lực công nghệ mà còn vào khả năng bảo đảm an toàn dữ liệu, phòng chống gian lận và xây dựng lòng tin giữa doanh nghiệp, nhà phát triển AI và người tiêu dùng.

Việc thiết lập những cơ chế truy cập và giao dịch được cấp phép có thể trở thành hướng đi quan trọng để công nghệ này được ứng dụng rộng rãi trong thương mại điện tử./.