Mua sắm đồ công nghệ với giải pháp hoàn tiền 'siêu xịn' từ thẻ OCB Mastercard Platinum.

Thực tế, nhu cầu sắm mới hoặc nâng cấp thiết bị công nghệ phục vụ công việc và đời sống thường gắn liền với những mặt hàng đắt tiền. Một chiếc máy tính xách tay đủ cấu hình để phục vụ học tập, một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để ghi chép bài giảng đều là những khoản đầu tư cần thiết. Khi cộng dồn các khoản chi tiêu, tổng hóa đơn có thể chạm mốc từ 15 đến 30 triệu đồng. Đây là áp lực tài chính không nhỏ đối với nhiều gia đình.

Thấu hiểu nhu cầu trên, OCB đưa ra giải pháp thanh toán qua thẻ tín dụng có tính năng hoàn tiền chuyên biệt cho ngành hàng công nghệ là OCB Mastercard Platinum. Thay vì chi trả toàn bộ bằng tiền mặt, người dùng có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán và nhận lại tiền hoàn lại khi mua sắm. Cụ thể, khi mua sắm tại các hệ thống bán lẻ công nghệ lớn như: Thế giới Di động, Điện máy Xanh, TopZone, CellphoneS, Di động Việt hay FPT Shop, chủ thẻ OCB Mastercard Platinum được hưởng mức hoàn tiền 15% cho nhóm hàng này nếu tổng chi tiêu trong kỳ xét thưởng đạt từ 30 triệu đồng trở lên (mức hoàn tối đa là 1.200.000 đồng/kỳ). Trong trường hợp tổng chi tiêu trong kỳ dưới 30 triệu đồng, thẻ vẫn duy trì mức hoàn 7% (tối đa 600.000 đồng/kỳ).

Điều kiện để nhận hoàn tiền là chủ thẻ thực hiện tối thiểu 7 giao dịch hợp lệ trong kỳ xét thưởng (tính theo tháng dương lịch). Ngoài ra, khi sử dụng thẻ OCB, người dùng có thể chuyển sang trả góp với lãi suất 0% trong thời hạn lên đến 36 tháng. Nhờ đó, giúp chi phí nhỏ hóa đơn, giảm áp lực chi trả. Như vậy, chỉ cần phát sinh giao dịch mua laptop hoặc điện thoại kèm theo một vài khoản chi tiêu sinh hoạt nhỏ trong tháng, người dùng đã có thể tối ưu chi phí mua sắm cho năm học mới.

Bên cạnh chính sách hoàn tiền khi mua sắm các sản phẩm công nghệ, việc mở mới thẻ OCB Mastercard Platinum trong thời gian này cũng mang lại hàng loạt những lợi ích được gia tăng. Ngân hàng áp dụng chính sách miễn 100% phí thường niên năm đầu tiên cho chủ thẻ mới nếu đạt tổng doanh số chi tiêu từ 3 triệu đồng trong 45 ngày đầu tiên sau khi mở thẻ. Đồng thời, chủ thẻ cũng dễ dàng đáp ứng điều kiện để nhận thêm quà tặng là một vali du lịch trị giá 1.900.000 đồng. Quà tặng này áp dụng cho các thẻ mới kích hoạt có tổng chi tiêu từ 10 triệu đồng trở lên (tối thiểu 7 giao dịch hợp lệ) trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt.

Ngoài nhóm hàng công nghệ, thẻ OCB Mastercard Platinum còn hoàn tiền cho các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày khác như chi tiêu thời trang, tập gym hay spa với tỷ lệ hoàn 15% (hoặc 7% tùy tổng chi tiêu) và mức hoàn tối đa 300.000 đồng/kỳ. Thẻ cũng tích hợp sẵn gói bảo hiểm du lịch toàn cầu và bảo hiểm mất bóp ví với tổng quyền lợi bảo vệ lên đến 20 tỷ đồng/năm.

Với hạn mức giao dịch lên đến 500 triệu đồng/ngày, tính năng thanh toán không tiếp xúc và xác thực an toàn 3D-Secure, thẻ OCB Mastercard Platinum được đánh giá là một trong những phương thức thanh toán vừa an toàn vừa giúp quản lý ngân sách hiệu quả cho các gia đình trong mùa cao điểm mua sắm này.