Cơ quan chức năng khuyến cáo, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những lời chào mời giảm giá bất thường từ những trang web giả. Chỉ một phút sơ suất, người mua có thể mất tiền trong tài khoản hoặc bị đánh cắp thông tin cá nhân.

Thị trường khuyến mại bước vào cao điểm

Những ngày cuối tháng 11, thị trường mua sắm trở nên sôi động khi nhiều thương hiệu đồng loạt triển khai chương trình khuyến mại nhân dịp Black Friday (27/11). Các thông điệp như giảm giá 50-80%, xả kho hàng chính hãng, mua một tặng ba hay ưu đãi có giới hạn liên tục xuất hiện trên website, mạng xã hội và tại các điểm bán trực tiếp.

Black Friday năm nay đang được nhiều hệ thống bán lẻ kéo dài thành chuỗi chương trình kích cầu từ giữa tháng 11 đến hết tháng (Ảnh minh họa)

Thay vì tập trung vào một ngày duy nhất, Black Friday năm nay đang được nhiều hệ thống bán lẻ kéo dài thành chuỗi chương trình kích cầu từ giữa tháng 11 đến hết tháng. Các nhóm hàng được ưu tiên khuyến mại khá đa dạng, từ thời trang, mỹ phẩm, điện máy, gia dụng đến thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Tại hệ thống Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON Việt Nam, chương trình Black Friday 2026 diễn ra đến hết ngày 29/11, tại các trung tâm thương mại, siêu thị và nền tảng AEON Eshop. Các ưu đãi tập trung vào thời trang, gia dụng, điện máy, nội thất và hàng tiêu dùng thiết yếu, với nhiều hình thức như bán theo combo, gói tiết kiệm hoặc giảm giá khi mua số lượng lớn.

Trong khi đó, WinMart/WinMart+/WiN triển khai nhiều chương trình khuyến mại với các hình thức mua 1 được 2, tặng sản phẩm và giảm giá trực tiếp. Chương trình “12 Fresh Days” vào các ngày cuối tuần trong tháng 11 tập trung vào rau củ quả, trái cây, thịt và thủy hải sản.

Tại các trung tâm thương mại, nhiều thương hiệu thời trang, phụ kiện và mỹ phẩm cũng tham gia mùa giảm giá. Các nhãn hàng thuộc hệ thống ACFC như Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein và Mango triển khai chương trình từ ngày 20-30/11, với mức ưu đãi lên tới 80%. Uniqlo tổ chức Tuần lễ cảm ơn từ ngày 20-26/11, trong khi Nitori, Kohnan và LitiBaby áp dụng một số chương trình giảm giá đến 50%.

Thị trường điện tử, điện máy cũng không nằm ngoài xu hướng này. Một số hệ thống bán lẻ triển khai chương trình Black Friday từ ngày 20-29/11, giảm giá đến 50% đối với điện thoại, máy tính, điện máy gia dụng và phụ kiện...

Việc kéo dài thời gian khuyến mại, kết hợp bán hàng trực tiếp với trực tuyến và đa dạng hóa hình thức ưu đãi cho thấy doanh nghiệp đang tận dụng Black Friday như một trong những đợt kích cầu quan trọng trước mùa mua sắm cuối năm.

Cùng với sự sôi động của thị trường, hành vi mua sắm của người tiêu dùng cũng có những thay đổi. Thay vì chỉ quan tâm đến mức giảm giá, nhiều người chủ động tìm hiểu thông tin, so sánh giá và lựa chọn những sản phẩm thực sự cần thiết.

Chị Trịnh Minh Anh (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, dịp Black Friday năm nay trùng với thời điểm trời chuyển lạnh nên gia đình chị có nhu cầu mua thêm giày thể thao, áo khoác và chăn ấm.

“Tôi quan tâm đến những sản phẩm đã có kế hoạch mua từ trước. Nếu mức giá trong dịp giảm giá thực sự tốt thì tôi sẽ mua. Tôi không có thói quen thấy giảm sâu là mua ngay, bởi có những món đồ mua về nhưng ít sử dụng thì dù rẻ cũng thành lãng phí”, chị Minh Anh chia sẻ.

Tương tự, chị Đỗ Thị Hảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thường tranh thủ mua sắm vào những ngày đầu của đợt Black Friday. Trước khi quyết định mua hàng, chị tìm hiểu chương trình khuyến mại trên website, fanpage và các sàn thương mại điện tử, đồng thời tham khảo đánh giá của khách hàng.

Mức giảm giá không đồng đều giữa các sản phẩm, người mua cần kiểm tra kỹ chất liệu, đường may, kích cỡ, giá niêm yết và chính sách đổi trả trước khi thanh toán.

Theo ghi nhận tại các điểm bán, doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, bố trí lại khu vực trưng bày và tăng cường nhân viên tư vấn. Tuy nhiên, mức giảm giá không đồng đều giữa các sản phẩm. Có mặt hàng được giảm sâu, nhưng cũng có sản phẩm chỉ áp dụng ưu đãi nhất định.

Một nhân viên quầy hàng thể thao tại trung tâm thương mại cho biết hàng sale nên không được đổi trả. Khi mua hàng, khách cần kiểm tra kỹ chất liệu, đường may, kích cỡ, giá niêm yết và chính sách đổi trả trước khi thanh toán. Những sản phẩm được quan tâm nhiều có thể nhanh chóng hết mẫu mã hoặc kích cỡ, nhất là trong những ngày đầu chương trình.

Cảnh giác bẫy lừa đảo từ quảng cáo giảm giá

Bên cạnh cơ hội mua sắm, mùa khuyến mại cuối năm cũng là thời điểm các hành vi gian lận thương mại và lừa đảo trực tuyến gia tăng. Lợi dụng tâm lý ham ưu đãi, muốn mua hàng giá rẻ và sợ bỏ lỡ cơ hội, các đối tượng có thể dựng website, fanpage hoặc gian hàng giả mạo thương hiệu uy tín để chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân.

Đáng chú ý, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến các nội dung quảng cáo, hình ảnh và website giả mạo ngày càng tinh vi, khó phân biệt với kênh bán hàng chính thức.

Theo cảnh báo của cơ quan an ninh mạng, kẻ gian hiện nay rất tinh vi. Các đối tượng thường sao chép giao diện, logo, hình ảnh sản phẩm và nội dung từ những website bán hàng thật để tạo lòng tin. Một số trang còn sử dụng bình luận giả, hình ảnh khách hàng nhận hàng hoặc thông báo giao dịch thành công nhằm tạo cảm giác uy tín.

Sau khi người mua liên hệ, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ đơn hàng vào tài khoản cá nhân. Khi nhận được tiền, chúng cắt liên lạc, không giao hàng hoặc tiếp tục viện lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền.

Ngoài thủ đoạn giả mạo người bán, người mua, các đối tượng còn sử dụng đường link giả, mã QR độc hại hoặc ứng dụng chứa mã độc để đánh cắp thông tin và chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Những nội dung quảng cáo được tài trợ, lượt theo dõi lớn hay nhiều bình luận tích cực cũng không phải căn cứ đủ tin cậy để xác định một gian hàng là chính hãng.

Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ địa chỉ website, tên miền, thông tin người bán, chính sách đổi trả và phương thức thanh toán. Với các gian hàng trên sàn thương mại điện tử, nên thực hiện giao dịch ngay trong hệ thống của sàn để được bảo vệ theo cơ chế của nền tảng.

Đặc biệt, người tiêu dùng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP hoặc thông tin thẻ ngân hàng cho người tự xưng là nhân viên hỗ trợ; không truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc hay cài đặt ứng dụng từ những nguồn không đáng tin cậy,...

Từ góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, người dân có thể liên hệ Tổng đài 1800.6838 để được tư vấn và hướng dẫn gửi phản ánh, kiến nghị.

Mùa mua sắm Black Friday mang đến cơ hội tiếp cận hàng hóa với mức giá ưu đãi, đồng thời tạo thêm động lực kích cầu cho thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, để các chương trình khuyến mại thực sự đem lại lợi ích, bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp trong bảo đảm chất lượng và minh bạch giá bán, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những lời chào mời giảm giá bất thường. Giá rẻ chỉ thực sự có ý nghĩa khi hàng hóa bảo đảm chất lượng và giao dịch được thực hiện an toàn.