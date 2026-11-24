Chiêu thứ nhất: Website trông y hệt sàn thật nhưng chỉ khác một ký tự

Kẻ gian hiện nay rất tinh vi. Chúng lập ra những trang web có giao diện, logo, màu sắc gần như sao chép y hệt sàn thương mại điện tử quen thuộc. Điểm khác biệt duy nhất thường nằm ở địa chỉ trang, chỉ sai hoặc thêm bớt một vài ký tự, một dấu gạch nối, hay một phần đuôi tên miền lạ mà nếu nhìn vội chúng ta khó phát hiện.

Theo cảnh báo của cơ quan an ninh mạng, chỉ trong một quý gần đây đã có tới hàng nghìn tên miền lừa đảo bị phát hiện, trong đó rất nhiều trang giả mạo các sàn lớn như Shopee, Lazada, Tiki và cả website ngân hàng.

Khi chị em bấm vào một đường link lạ nhận được qua tin nhắn, email hay quảng cáo, rồi đăng nhập hoặc nhập thông tin thẻ trên trang giả đó, toàn bộ dữ liệu sẽ rơi vào tay kẻ gian. Nguy hiểm hơn, nhiều trang còn cài sẵn mồi nhử là những ưu đãi khó tin, giảm giá tới chín mươi phần trăm, tặng quà, hoàn tiền, đánh đúng tâm lý ham rẻ mùa sale.

Cách an toàn nhất là đừng bao giờ mua sắm qua đường link lạ. Hãy tự tay gõ địa chỉ chính thức của sàn vào trình duyệt, hoặc mở ứng dụng chính thức đã cài sẵn trên điện thoại, thay vì bấm vào link người khác gửi.

Chiêu thứ hai: Giả danh nhân viên sàn, shipper báo thu hồi sản phẩm lỗi

Chiêu này mới và rất dễ khiến chúng ta mất cảnh giác, vì nó đánh vào người vừa thực sự mua hàng. Kẻ gian giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử, người bán hoặc đơn vị vận chuyển, gọi điện hoặc nhắn tin thông báo món hàng bạn vừa đặt thuộc lô bị lỗi, cần thu hồi và hoàn tiền. Nghe rất hợp lý, vì bạn mua thật, đơn hàng có thật.

Sau đó chúng dẫn dụ bạn rời khỏi sàn, chuyển sang một ứng dụng nhắn tin khác để "làm thủ tục hoàn tiền", rồi yêu cầu cung cấp mã OTP, số thẻ, hoặc bấm vào một đường link để nhận tiền. Chỉ cần làm theo, tài khoản của bạn có thể bị rút sạch.

Nguyên tắc vàng để không sập bẫy rất đơn giản. Mọi trao đổi, khiếu nại, hoàn tiền chính thống đều diễn ra ngay trên ứng dụng của sàn, không ai bắt bạn ra ngoài sàn, không ai cần mã OTP của bạn để trả lại tiền cho bạn.

Khi nhận được cuộc gọi hay tin nhắn kiểu này, hãy bình tĩnh tắt máy, tự mở ứng dụng sàn, kiểm tra tình trạng đơn hàng trong mục đơn mua, và nếu cần thì liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng chính thức của sàn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay làm theo hướng dẫn của người lạ chủ động liên hệ với mình.

Quyền của bạn và nơi cần nhớ khi gặp rắc rối

Chị em nên nhớ rằng mình được pháp luật bảo vệ. Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, người tiêu dùng có quyền được cung cấp thông tin trung thực, được bảo vệ thông tin cá nhân và được khiếu nại khi quyền lợi bị xâm phạm.

Khi nghi ngờ bị lừa hoặc cần tư vấn, hãy gọi tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia theo số 1800.6838. Nếu đã lỡ chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin, cần lập tức liên hệ ngân hàng để khóa thẻ, đổi mật khẩu các tài khoản liên quan và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất.

Mùa mua sắm cuối năm là niềm vui, đừng để kẻ gian lấy mất. Chỉ cần nhớ hai nguyên tắc cốt lõi, là tự tay vào đúng trang chính thức và không bao giờ cung cấp OTP hay mật khẩu cho bất kỳ ai, chị em đã dựng được một tấm khiên vững vàng cho túi tiền của gia đình. Hãy chia sẻ bài này cho mẹ, cho chị, cho bạn bè, bởi người thân của chúng ta, nhất là người lớn tuổi, thường là đối tượng kẻ gian nhắm tới nhiều nhất.

6 bước mua sắm an toàn mùa sale

Tự gõ địa chỉ sàn hoặc mở ứng dụng chính thức, không bấm link lạ trong tin nhắn, email.

Kiểm tra kỹ từng ký tự của địa chỉ trang, cảnh giác dấu gạch nối và đuôi tên miền lạ.

Mọi hoàn tiền, khiếu nại chỉ làm trong ứng dụng sàn, không ra app ngoài, không đưa OTP.

Ưu tiên gian hàng chính hãng, đã xác thực, đọc đánh giá một cách tỉnh táo.

Giữ lại hóa đơn, mã đơn, tin nhắn trao đổi để làm bằng chứng khi cần.

Cảnh giác ưu đãi khó tin, giảm giá quá sâu kèm yêu cầu đặt cọc ra ngoài sàn.