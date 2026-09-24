Mua rượu trôi nổi trên không gian mạng, gắn mác 'đặc sản' bán trên TikTok

Lực lượng chức năng làm việc với Vũ Thị Xuân Trà. Ảnh: CA

Ngày 23.9.2026, Công an phường Duy Hà và Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường 12, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh hàng hoá trên không gian mạng của cửa hàng tiktok shop “Ruou Cốm Tây Bắc” có địa chỉ tại phòng 406, toà A1, nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh, tổ dân phố Chuông, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình do Vũ Thị Xuân Trà, sinh năm 2001, trú tại tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình làm chủ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện địa điểm kinh doanh có 67 can nhựa màu trắng (loại can 20 lít) bên trong các can chứa đầy chất lỏng (tương đương 1340 lít); 453 chai nhựa loại 1 lít được đóng sẵn dung dịch chất lỏng nhiều màu khác nhau và có dán nhãn mác các loại (rượu cốm, rượu ngô tím, rượu nếp đục, rượu dâu, rượu ngô bao tử, rượu men lá, rượu đòng đòng, rượu mơ má đào…).

Số rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại địa điểm kinh doanh của Vũ Thị Xuân Trà. Ảnh: CA

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ địa điểm kinh doanh khai báo số hàng hoá trên là rượu các loại; đồng thời không xuất trình được giấy tờ đăng ký kinh doanh, hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hoá trên. Tại cơ quan Công an, chủ địa điểm kinh doanh khai nhận đã mua rượu trên không gian mạng và không qua kiểm định chất lượng về bán trên mạng xã hội tiktok để kiếm lời.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng hoá trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua, bán và sử dụng các sản phẩm được quảng cáo, kinh doanh trên mạng xã hội, đặc biệt là các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có thông tin đầy đủ về tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoặc chưa được kiểm tra, kiểm định chất lượng theo quy định.

Trước khi mua hàng, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, thông tin về đơn vị sản xuất, kinh doanh, hạn sử dụng và các điều kiện bảo đảm chất lượng của sản phẩm.

Không nên mua hoặc sử dụng những sản phẩm không có thông tin rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Khi phát hiện dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng trên mạng xã hội, đề nghị người dân kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.