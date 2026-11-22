Lần đầu tiên được tổ chức tại Phú Quốc trong không khí tưng bừng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất (24/11/2026), Liên hoan quy tụ 16 đoàn nghệ thuật, gồm 04 đơn vị nghệ thuật Việt Nam và 12 đoàn quốc tế, đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục

Với chủ đề “Tài hoa kết nối năm châu”, Liên hoan là nơi hội tụ những sắc màu văn hóa, phong cách biểu diễn và kỹ thuật múa rối đặc sắc; tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo giữa các nghệ sĩ, đồng thời giới thiệu những giá trị độc đáo của nghệ thuật múa rối Việt Nam và thế giới đến đông đảo công chúng.

Đặc biệt, việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; xúc tiến du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa thông qua sự kết nối giữa sáng tạo nghệ thuật, du lịch và các hoạt động kinh tế, dịch vụ.

Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026 diễn ra từ ngày 26/11 đến ngày 4/12

Liên hoan quy tụ 12 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Vương quốc Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Úc, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào.

Điểm nhấn của Liên hoan năm nay là sự hội tụ của nhiều kỹ thuật biểu diễn độc đáo: Nghệ thuật rối dây Myanmar, rối tay Singapore, rối gỗ kết hợp âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc đến màn trình diễn độc đáo của ba nghệ sĩ Thái Lan, sự kết hợp giữa múa rối và điệu múa kéo truyền thống của Peru, hay nghệ thuật múa rối mặt nạ, rối bóng và rối từ vật dụng tái chế của Lào, mỗi quốc gia đều mang đến một dấu ấn riêng.

Hòa chung vào không gian ấy, Malaysia, Philippines và Vương quốc Anh góp mặt với các tiết mục rối que, rối dây; Ai Cập lại gây ấn tượng với nghệ thuật rối cạn qua những câu chuyện cổ tích được hiện đại hóa, trong khi Indonesia và Australia mang đến những màn trình diễn múa rối bóng đặc sắc.

Sự giao thoa của những phong cách biểu diễn khác biệt tạo nên bức tranh đa sắc về nghệ thuật múa rối thế giới, khẳng định sức sáng tạo, khả năng kết nối và vượt qua rào cản ngôn ngữ của loại hình nghệ thuật giàu tính biểu cảm này.

Nước chủ nhà Việt Nam năm nay có 04 đơn vị nghệ thuật tham dự bao gồm: Nhà hát Múa rối Việt Nam; Nhà hát Múa rối Thăng Long; Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng; Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đơn vị mang đến những chương trình thể hiện sự phong phú của nghệ thuật múa rối Việt Nam, từ rối nước, rối cạn và các tích trò truyền thống đến những tìm tòi sáng tạo trong phương thức biểu đạt, kết hợp âm nhạc, nghệ thuật hình thể và kỹ thuật sân khấu hiện đại.

Thông qua các chương trình biểu diễn, nghệ thuật múa rối Việt Nam có cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế những giá trị đặc sắc về tạo hình con rối, kỹ thuật điều khiển, âm nhạc, mỹ thuật sân khấu và bản sắc văn hóa dân tộc.

Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật trong nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận những phương pháp biểu diễn và tư duy sáng tạo mới, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời khơi dậy sức sáng tạo và nâng cao vị thế của nghệ thuật múa rối Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Liên hoan quy tụ 16 đoàn nghệ thuật, gồm 04 đơn vị nghệ thuật Việt Nam và 12 đoàn quốc tế, đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục

Bên cạnh các chương trình biểu diễn chính thức, Liên hoan tổ chức nhiều hoạt động bên lề như giao lưu, hội thảo thực hành (workshop), lớp hướng dẫn chuyên sâu (masterclass) và trưng bày con rối, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp khám phá những kỹ thuật sáng tạo và biểu diễn độc đáo của nghệ thuật múa rối đến từ các quốc gia.

Một số hoạt động tiêu biểu gồm: Workshop sáng tạo và làm rối bóng giấy Wayang Kulit của đoàn Malaysia; trình diễn kỹ thuật điều khiển rối dây, giới thiệu cấu tạo con rối của đoàn Myanmar; trải nghiệm điều khiển rối kết hợp múa kéo truyền thống của đoàn Peru; giới thiệu nghệ thuật rối Aragoz và trưng bày nhân vật trong tác phẩm của đoàn Ai Cập; trưng bày rối gỗ truyền thống của đoàn Hàn Quốc; masterclass về kỹ thuật ba nghệ sĩ phối hợp điều khiển một con rối của đoàn Thái Lan...

Các hoạt động không chỉ là dịp để nghệ sĩ quốc tế giao lưu, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp, mà còn mang nghệ thuật múa rối đến gần hơn với công chúng thông qua những trải nghiệm trực tiếp về quá trình sáng tạo, chế tác và điều khiển con rối. Qua đó, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Phú Quốc, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa và du lịch gắn với nghệ thuật biểu diễn.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Liên hoan diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/11/2026; các chương trình biểu diễn dự thi diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 02/12/2026. Lễ bế mạc, vinh danh và trao giải được tổ chức lúc 20h00 ngày 04/12/2026 tại Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Phú Quốc, tỉnh An Giang../.