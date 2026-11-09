Mưa rét bao trùm, người Hà Nội chật vật đi làm sáng đầu tuần

Rạng sáng ngày 9/11, Hà Nội có mưa lớn kèm theo không khí lạnh khiến nền nhiệt độ giảm nhanh xuống dưới 20 độ C. Mưa phùn cùng gió rét xuất hiện vào khung giờ cao điểm đầu tuần khiến nhiều tuyến phố có mật độ giao thông cao như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Láng, Thái Hà... xảy ra ùn tắc cục bộ, khiến việc đi lại khó khăn.

Không khí lạnh kèm mưa khiến nhiều người cảm nhận rõ cái lạnh đầu mùa. Người dân ra đường đều mặc áo khoác dày để giữ ấm và trùm kín áo mưa.

Tại Hà Nội, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-19 độ C, cao nhất 22-23 độ C.

Người dân chật vật di chuyển trong mưa lạnh vào giờ cao điểm sáng đầu tuần.

Nhiều người đi đường sử dụng khăn quàng, áo khoác có mũ để che kín mặt, giữ ấm trước những cơn gió lạnh trong buổi sáng sớm.

Người dân khoác áo ấm, quàng khăn kín mít khi ra đường để chống rét. Có người do chưa kịp chuẩn bị quần áo mùa đông nên sử dụng áo mưa để tránh rét.

Dù thời tiết chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều người dân vẫn duy trì thói quen tập thể dục tại các công viên, khu vực công cộng vào sáng sớm.

Dù thời tiết chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhóm của ông Công Nghi (phường giảng Võ) vẫn giữ thói quen ra công viên uống nước chè, trò chuyện cùng nhau. "Đợt lạnh đầu mùa năm nay đến muộn và không rét như những năm trước", Ông Nghi nói. Theo ông, thời tiết từ đêm qua mới bắt đầu chuyển lạnh rõ rệt nhưng chưa gây cảm giác rét buốt như các mùa đông trước.

Trong giờ cao điểm sáng, xe cộ nối đuôi nhau, di chuyển chậm trên đường Mai Dịch (phường Cầu Giấy).

“Tôi đã nắm được thông tin hôm nay Hà Nội sẽ đón không khí lạnh và mưa đầu tuần nên đã chuẩn bị trang phục giữ ấm cho bản thân để có sức khoẻ tốt đi học”, Mai Thị Trang (2007, phường Mai Dịch) chia sẻ.

Do ảnh hưởng xấu của thời tiết, đến khoảng 9h30 cùng ngày tại một số tuyến phố dẫn vào trung tâm Hà Nội như Cầu Giấy, Xuân Thuỷ vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp.