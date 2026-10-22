Mua rẻ chưa chắc tiết kiệm, 6 món đồ cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền

Không phải cứ hàng giá rẻ là kém chất lượng, cũng không có nghĩa sản phẩm đắt tiền luôn tốt hơn. Tuy nhiên, một số món đồ sử dụng hằng ngày cần được lựa chọn cẩn thận hơn bởi nếu chất lượng không bảo đảm, khoản tiền tiết kiệm ban đầu có thể không đáng kể so với những rủi ro phát sinh.

Dưới đây là 6 món đồ nên ưu tiên chất lượng và độ an toàn thay vì chạy theo mức giá thấp nhất.

Ổ cắm điện không rõ nguồn gốc

Bề ngoài, những chiếc ổ cắm có giá khác nhau đôi khi không quá khác biệt. Tuy nhiên, chất lượng tiếp điểm, dây dẫn, vật liệu cách điện và khả năng chịu tải mới là những yếu tố quan trọng.

Ổ cắm kém chất lượng hoặc sử dụng vượt công suất có thể phát nhiệt tại điểm tiếp xúc, làm tăng nguy cơ chập điện và cháy. Đặc biệt, ổ cắm thường được đặt sau tủ, dưới bàn hoặc ở những góc khuất nên các dấu hiệu bất thường có thể không được phát hiện kịp thời.

Khi mua, nên ưu tiên sản phẩm có thông tin nhà sản xuất, thông số điện và khả năng chịu tải rõ ràng. Không nên chọn ổ cắm chỉ vì có nhiều lỗ cắm nhưng giá rẻ bất thường.

Trong quá trình sử dụng, cần tránh cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ. Nếu phát hiện ổ cắm nóng bất thường, có mùi khét, ám đen hoặc chân cắm lỏng lẻo, nên ngừng sử dụng và kiểm tra, thay thế khi cần thiết.

Dây điện và dây nối nguồn

Dây điện thường nằm sau đồ nội thất, chạy trên trần hoặc được lắp đặt cố định trong thời gian dài. Vì khó quan sát thường xuyên, sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không phù hợp với thiết bị sử dụng có thể tiềm ẩn rủi ro.

Điều quan trọng không phải là chọn dây thật đắt mà là bảo đảm tiết diện dây, khả năng chịu tải và lớp cách điện phù hợp với mục đích sử dụng. Dây dẫn không đáp ứng yêu cầu, đầu nối lỏng hoặc lớp vỏ cách điện kém có thể trở thành điểm yếu của hệ thống điện.

Khi mua dây nối nguồn có sẵn, cần kiểm tra thông số chịu tải, chất lượng phích cắm và tình trạng lớp vỏ. Với hệ thống điện cố định hoặc thiết bị công suất lớn như điều hòa, bếp điện, bình nóng lạnh, nên nhờ người có chuyên môn lựa chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ phù hợp.

Mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng

Mũ bảo hiểm là vật dụng liên quan trực tiếp đến an toàn khi tham gia giao thông. Vì vậy, cần phân biệt giữa sản phẩm có giá tốt từ đơn vị đáng tin cậy và loại mũ không rõ nguồn gốc, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Khi mua, người tiêu dùng nên kiểm tra nguồn gốc, dấu hợp quy theo quy định và các thông tin liên quan đến sản phẩm.

Bên cạnh đó, cần chọn mũ vừa với kích thước đầu, có quai và khóa chắc chắn. Mũ quá rộng, dễ xê dịch hoặc có bộ phận khóa lỏng lẻo không phải lựa chọn phù hợp, dù giá bán hấp dẫn đến đâu.

Để tiết kiệm chi phí, người mua có thể chọn mẫu cơ bản của nhà sản xuất đáng tin cậy thay vì trả thêm tiền cho kiểu dáng hoặc phụ kiện trang trí không cần thiết.

Hộp đựng thực phẩm không có thông tin rõ ràng

Hộp đựng thực phẩm là vật dụng được sử dụng thường xuyên trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải hộp nhựa nào cũng phù hợp để đựng thức ăn, đặc biệt khi cần chứa thực phẩm nóng hoặc sử dụng trong lò vi sóng.

Một sản phẩm giá rẻ không mặc nhiên gây hại, nhưng người tiêu dùng nên ưu tiên hộp được thiết kế cho mục đích tiếp xúc với thực phẩm, có thông tin nhà sản xuất và hướng dẫn sử dụng rõ ràng.

Với hộp nhựa, cần tuân thủ giới hạn nhiệt độ và hướng dẫn của nhà sản xuất về việc sử dụng trong lò vi sóng, máy rửa bát hoặc tủ đông. Không nên tự suy đoán rằng mọi loại hộp nhựa đều có thể chịu nhiệt.

Khi hộp bị nứt, biến dạng hoặc bề mặt xuống cấp rõ rệt, nên cân nhắc thay mới. Với nhu cầu đựng thực phẩm nóng, có thể lựa chọn hộp thủy tinh hoặc vật liệu phù hợp khác theo hướng dẫn sử dụng.

Chảo chống dính kém chất lượng

Chảo chống dính thường được bán với nhiều mức giá, từ bình dân đến cao cấp. Tuy nhiên, bề mặt bóng đẹp, đáy dày hay quảng cáo hấp dẫn chưa đủ để khẳng định chất lượng sản phẩm.

Người tiêu dùng nên quan tâm đến nguồn gốc, thông tin vật liệu, độ hoàn thiện và hướng dẫn sử dụng. Không nên mặc định mọi chiếc chảo giá rẻ đều nguy hiểm, nhưng cũng cần thận trọng với sản phẩm không rõ nhà sản xuất hoặc có mức giá thấp bất thường.

Để tiết kiệm hợp lý, có thể chọn một chiếc chảo đúng kích thước và phù hợp với nhu cầu nấu nướng thường xuyên, thay vì mua cả bộ nhiều chiếc ít khi sử dụng.

Trong quá trình sử dụng, nên dùng dụng cụ nấu phù hợp với bề mặt chảo, tránh đun chảo khô quá lâu và vệ sinh theo hướng dẫn. Nếu lớp chống dính bong tróc, hư hỏng rõ rệt hoặc chảo biến dạng đáng kể, nên thay thế thay vì cố sử dụng.

Củ sạc và cáp sạc điện thoại

Củ sạc và cáp sạc là những phụ kiện dễ bị mua theo tiêu chí giá rẻ, nhất là khi có nhiều sản phẩm hình thức tương tự nhau. Tuy nhiên, người dùng khó đánh giá chất lượng linh kiện và khả năng bảo vệ điện chỉ bằng cách quan sát bên ngoài.

Khi mua củ sạc, nên chọn sản phẩm có thông tin nhà sản xuất, đơn vị phân phối và thông số kỹ thuật rõ ràng. Công suất, chuẩn sạc cũng cần tương thích với thiết bị. Không nhất thiết phải chọn phụ kiện đắt nhất, nhưng nên tránh hàng không rõ nguồn gốc hoặc quảng cáo thông số thiếu đáng tin cậy.

Với cáp sạc, cần kiểm tra chất lượng đầu nối và lớp vỏ cách điện. Nếu củ sạc nóng bất thường, có mùi khét, nứt vỡ hoặc cáp bị hở lõi, gãy sát đầu nối, nên ngừng sử dụng và thay thế.