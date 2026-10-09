Mưa rất to từ Hà Tĩnh đến Huế, nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế tiếp tục là tâm điểm của đợt mưa lớn, với lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đây là khu vực có nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Tại Thanh Hóa và Nghệ An, mưa vừa, mưa to kèm dông xuất hiện trong ngày 9/10, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Đáng chú ý, các khu vực có thể xuất hiện mưa với cường độ trên 100mm chỉ trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ.

Đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Đồng Nai ngập sâu. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Dự báo ngày và đêm 10/10, mưa lớn tiếp tục mở rộng trên khu vực từ Thanh Hóa đến phía Đông Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ ngày 11/10, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 9/10, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ trên sông Đồng Nai cũng đang diễn biến phức tạp. Lúc 5 giờ ngày 9/10, mực nước tại trạm Tà Lài đạt 112,50m, tương đương mức báo động 2 và tiếp tục có xu hướng lên.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài được dự báo dao động trên mức báo động 2. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, cùng với sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai cần được đặc biệt lưu ý. Người dân sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước để bảo đảm an toàn.

Trên biển, thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi do gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh. Trong ngày và đêm 9/10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển cao 2–4m, biển động.

Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao 2–3m, biển động, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Cùng thời điểm, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo tiếp theo, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2–3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Tp. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-30 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Tây tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.