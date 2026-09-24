Mưa rất to sắp trút xuống 3 tỉnh miền Trung, tâm điểm nơi nào?

Nhiều nơi mưa to, cục bộ có nơi trên 200mm

Theo dự báo thời tiết, đêm qua và sáng nay (24/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 19h ngày 23/9 đến 8h ngày 24/9 có nơi trên 80mm như các trạm quan trắc Kỳ Hợp (Hà Tĩnh) 84,2mm, Hải Thái (Quảng Trị) 104,2mm, Hòa Phú (thành phố Đà Nẵng) 81,8mm,…

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị từ ngày 24/9 đến ngày 25/9, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60 - 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn với lượng mưa lớn hơn 80mm trong vòng 3 giờ.

Khu vực tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ trong ngày và đêm 24/9, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm 25/9, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25/9 các khu vực trên cả nước

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực này nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực này nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.