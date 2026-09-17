Mưa rất to liên tục ở Hà Nội và miền Bắc, bao giờ giảm dần?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng 17/9, khu vực Phú Thọ, TP Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An cùng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông.

Riêng tại TP Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, mưa có thời điểm diễn ra với cường độ lớn. Lượng mưa tính từ 19h ngày 16/9 đến 8h ngày 17/9 có nơi trên 170mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Hoài Đức (Hà Nội) 185mm, Gia Viễn (Ninh Bình) 173mm, Cẩm Liên 2 (Thanh Hóa) 238mm.

Trong ngày và đêm 17/9, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực. Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Tại phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và TP Hà Nội, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa với cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Từ ngày 18/9, mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Từ đêm 18/9, mưa lớn tại Thanh Hóa đến Quảng Trị được dự báo sẽ giảm dần. Ảnh minh họa/Nguồn: báo Thanh Niên

Trong ngày 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ đêm 18/9, mưa lớn tại khu vực này cũng được dự báo giảm dần.

Ngoài các khu vực trọng điểm, ngày và đêm 17/9, nhiều nơi khác ở Bắc Bộ và từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào, dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối 17/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa cũng có mưa rào, dông rải rác. Một số nơi có thể mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trong những cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1. Người dân tại các khu vực có mưa lớn cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua những nơi ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở.