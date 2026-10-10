Mưa rất lớn, 4 tỉnh miền Trung xuất hiện nhiều điểm nguy cơ sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 9/10 đến 6 giờ ngày 10/10), khu vực các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Khe Xai 390,8mm, Kẻ Gỗ 358,8mm (Hà Tĩnh); Trường Xuân 277,4mm, Đồng Hới Hydro 273,6mm (Quảng Trị);...

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tỉnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: PV

Trong 9 giờ qua (từ 21 giờ ngày 9/10 đến 6 giờ ngày 10/10), khu vực tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Yên Thượng 123,6mm, Nam Thanh1 103,2mm (Nghệ An); Trà Đơn 68,6mm, Bà Nà 60,8mm (TP. Đà Nẵng)... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh, Quảng Trị 40-80mm, có nơi trên 120mm; Nghệ An, TP. Đà Nẵng từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Nghệ An: Bích Hào, Kim Bảng, Vạn An, Xuân Lâm; Đại Đồng, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm, Tam Đồng, Thuần Trung.

Hà Tĩnh: Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, P. Bắc Hồng Lĩnh, P. Hải Ninh, P. Hoành Sơn, P. Nam Hồng Lĩnh, P. Sông Trí, P. Vũng Áng, Phúc Trạch, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân, Thượng Đức, Trường Lưu, Tùng Lộc, Vũ Quang; Đức Thọ, Tứ Mỹ.

Quảng Trị: Bắc Trạch, Bố Trạch, Đồng Lê, Đông Trạch, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Kim Ngân, Kim Phú, Lệ Ninh, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, P. Đồng Sơn, Phong Nha, Phú Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Trung Thuần, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Tuyên Sơn; Dân Hóa, Kim Điền, Tân Thành, Tuyên Lâm; Hướng Phùng.

Đà Nẵng: Avương, Bà Nà, P. An Khê, Quế Phước, Tam Mỹ, Trà Leng.

Về thời tiết trên biển, hiện nay Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Tại trạm Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Ngoài ra, ngày và đêm 10/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây của các khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Ngày và đêm 11/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Đêm gió giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.