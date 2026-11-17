OEM là viết tắt của Original Equipment Manufacturer, thường dùng để chỉ phụ tùng được cung cấp qua mạng lưới linh kiện của hãng xe và thiết kế theo thông số do hãng phê duyệt. Những sản phẩm này dành cho một mẫu xe hoặc ứng dụng cụ thể, nhờ đó khả năng tương thích và quá trình lắp đặt thường dễ dự đoán hơn.

Phanh xe với chi tiết chính hãng giúp đảm bảo hiệu suất và an toàn, nhưng chi phí luôn là yếu tố cần cân nhắc kỹ. Ảnh: Motor1

Dù thường được bán tại đại lý ủy quyền và mang thương hiệu của hãng xe, linh kiện OEM không nhất thiết do chính hãng trực tiếp sản xuất. Nhiều nhà cung cấp như Bosch, Denso và ZF sản xuất linh kiện cho nhiều hãng ô tô, đồng thời bán phụ tùng thay thế dưới thương hiệu riêng. Vì vậy, tên nhà sản xuất thực tế của linh kiện có thể khác với thương hiệu xuất hiện trên bao bì OEM.

Phụ tùng OEM thường đắt hơn sản phẩm aftermarket nhưng mang lại mức độ ổn định cao hơn về thông số và khả năng tương thích. Người mua biết linh kiện được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của hãng xe, điều đặc biệt có ý nghĩa khi thay thế thiết bị phức tạp hoặc bộ phận liên quan trực tiếp đến an toàn.

Trong khi đó, phụ tùng aftermarket do các doanh nghiệp ngoài mạng lưới linh kiện chính thức của hãng xe sản xuất. Sự cạnh tranh giữa nhiều nhà cung cấp khiến giá bán thường thấp hơn, trong khi nguồn hàng cũng dễ tìm hơn, nhất là với xe cũ hoặc những mẫu xe có phụ tùng nguyên bản ngày càng khan hiếm.

Tuy nhiên, chất lượng phụ tùng aftermarket khác biệt đáng kể giữa các thương hiệu. Sản phẩm từ nhà sản xuất uy tín có thể đáp ứng hoặc vượt thông số của linh kiện nguyên bản, thậm chí khắc phục một số hạn chế trong thiết kế ban đầu. Ngược lại, sản phẩm giá rẻ, không rõ thương hiệu có thể dùng vật liệu khác, lắp không khớp hoặc nhanh xuống cấp. Một số má phanh, bộ phận hệ thống treo, hệ thống xả và đường nạp aftermarket còn được phát triển để cải thiện hiệu năng theo nhu cầu của người lái.

Với các hạng mục bảo dưỡng thông thường như bộ lọc hoặc bugi, sản phẩm aftermarket từ thương hiệu đáng tin cậy có thể mang lại giá trị tốt. Phanh và hệ thống treo cũng có nhiều lựa chọn chất lượng, nhưng người mua cần kiểm tra kỹ thông số và khả năng tương thích với xe. Đối với túi khí, thiết bị điện tử an toàn và các hệ thống bảo vệ khi va chạm, nên ưu tiên linh kiện chính hãng hoặc sản phẩm được nhà sản xuất phê duyệt rõ ràng.

Đối với tấm thân vỏ và cản xe, vẻ ngoài giống linh kiện nguyên bản không có nghĩa sản phẩm đã trải qua quy trình thử nghiệm tương đương hoặc đáp ứng cùng yêu cầu về hiệu năng. Tại Mỹ, Certified Automotive Parts Association (CAPA), tổ chức chứng nhận phụ tùng ô tô, vận hành một chương trình chứng nhận độc lập nhằm kiểm tra phụ tùng thay thế về độ vừa vặn, mức độ hoàn thiện, đặc tính vật liệu và khả năng chống ăn mòn.

Bảo hành cũng là yếu tố cần xem xét, đặc biệt với những xe còn tương đối mới. Theo Đạo luật Magnuson-Moss tại Mỹ, việc sử dụng phụ tùng aftermarket thường không tự động làm mất toàn bộ bảo hành của xe. Tuy nhiên, hãng có thể từ chối bảo hành một hư hỏng cụ thể nếu chứng minh được linh kiện aftermarket đã gây ra sự cố. Tương tự, một phụ tùng hoặc chi tiết nâng cấp được thiết kế hay lắp đặt không đúng cách có thể khiến yêu cầu bảo hành liên quan bị bác bỏ nếu nó gây hư hại cho xe.

Trước khi chấp thuận sửa chữa, chủ xe nên hỏi rõ nhà sản xuất linh kiện, tiêu chuẩn áp dụng, chính sách bảo hành và mức độ phù hợp với mẫu xe. Lựa chọn hợp lý nhất không nhất thiết là sản phẩm đắt nhất, mà là linh kiện lắp vừa, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và mang lại sự cân bằng tốt giữa độ tin cậy với chi phí.