Mua ô tô, nhận ảnh chụp 'kế toán': Cái bẫy ở bước chuyển tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt các quyết định đối với Đinh Thành Sơn, thứ hai từ phải sang. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Một ảnh chụp màn hình có tên “Hương kế toán”, đi kèm lời đề nghị chuyển tiền để được giao xe sớm, đã được sử dụng để tạo lòng tin với khách mua ô tô. Theo thông tin Công an Hà Tĩnh công bố ngày 15.11, Đinh Thành Sơn, nhân viên tư vấn tại một đại lý ô tô, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra xác định Sơn tự tạo tin nhắn mang danh kế toán, chụp màn hình gửi khách rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của hai khách hàng là 738 triệu đồng.

Những lý do được đưa ra đều gắn với nhu cầu của người mua: nộp thêm cọc để nhận xe sớm, đóng tiền để hưởng khuyến mãi từ 500 đến 1.000 lít xăng, mua bảo hiểm thân vỏ hoặc đặt phụ kiện. Theo tài liệu điều tra, Sơn đổi tên hiển thị số điện thoại mình sử dụng thành tên kế toán để dựng các cuộc trao đổi.

Nhân viên thật, yêu cầu thanh toán vẫn phải kiểm tra

Tình huống này khác với một lời mời mua hàng từ tài khoản xa lạ. Người chuyển thông tin đang làm công việc tư vấn tại đại lý, biết khách muốn mua gì và đang chờ điều gì. Chính sự quen thuộc trong quá trình giao dịch có thể khiến một yêu cầu mới được tiếp nhận như bước tiếp theo của thủ tục mua xe.

Ảnh chụp tin nhắn lại tạo cảm giác có thêm một người thuộc bộ phận kế toán xác nhận. Nhưng người mua thực tế chỉ nhận một hình ảnh do người tư vấn gửi tới, chưa hề kiểm tra trực tiếp với bộ phận được nhắc tên. Hai nguồn xác nhận tưởng như độc lập có thể vẫn chỉ xuất phát từ một người.

Bài học thực tế nằm ở chỗ đó: biết người bán là nhân viên thật chưa thay thế được việc kiểm tra thẩm quyền nhận tiền và căn cứ của từng khoản thanh toán.

Trước yêu cầu nộp thêm, khách nên đối chiếu với hợp đồng, thông báo chính thức của đại lý và xác nhận qua đầu mối kế toán do mình tìm từ kênh của doanh nghiệp. Nếu tài khoản nhận tiền thay đổi hoặc mang tên cá nhân, cần làm rõ bằng văn bản trước khi chuyển. Lời giải thích “để em xử lý cho nhanh” không giải quyết được câu hỏi tiền được nhận nhân danh ai.

Ưu đãi phải có nơi xác nhận

Giao xe sớm, tặng xăng hay bảo hiểm đều có thể là những lợi ích hấp dẫn. Nhưng một chương trình đáng tin cần có điều kiện, thời hạn và đơn vị chịu trách nhiệm rõ ràng. Khi mọi xác nhận chỉ đi qua điện thoại của một nhân viên, người mua đang thiếu một bước kiểm tra quan trọng.

Về phía đại lý, vụ việc gợi ra yêu cầu công khai quy trình thu tiền ngay từ lúc tiếp nhận khách: tài khoản nào được sử dụng, ai được xác nhận thanh toán, chứng từ được gửi bằng kênh nào. Quy trình càng rõ, khách hàng càng ít phải dựa hoàn toàn vào quan hệ tin tưởng với người tư vấn.

Công an Hà Tĩnh đang đề nghị những người bị hại liên quan liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tại số 173 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen để phục vụ việc giải quyết vụ án.

Mua một chiếc xe thường là quyết định được cân nhắc kỹ. Bước chuyển tiền cũng cần sự cẩn trọng tương xứng: xác nhận đúng nơi nhận, đúng khoản phải trả, trước khi bấm nút.