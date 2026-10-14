Theo Times of India, Ủy ban giải quyết tranh chấp người tiêu dùng cấp quận tại Kannur, bang Kerala (Ấn Độ), ngày 25/9/2026 ra phán quyết yêu cầu một đại lý ủy quyền của Maruti Suzuki đổi xe mới cho khách hàng hoặc chi trả các khoản tiền bồi thường và sửa chữa, sau khi chiếc xe được xác định có nhiều chi tiết bị sơn lại trước khi bàn giao.

Vụ việc liên quan đến chiếc Maruti Suzuki Invicto Strong Hybrid Zeta+ 7 chỗ, màu xanh, có giá bán 25,21 lakh rupee (khoảng hơn 700 triệu đồng).

Theo hồ sơ vụ việc, khách hàng tên Vijesh đặt mua xe ngày 19/10/2024 và nhận xe vào ngày 19/11 cùng năm. Trước khi nhận xe, người mua đã kiểm tra phương tiện tại kho của đại lý và hài lòng với mẫu xe, màu sắc cũng như tình trạng bên ngoài.

Tuy nhiên, sau khi nhận xe, Vijesh phát hiện phần nóc, nắp ca-pô và cửa bên trái có dấu hiệu được sơn lại. Người mua cho rằng việc sơn lại đã được thực hiện mà không có sự đồng ý hoặc thông báo trước, làm ảnh hưởng đến chất lượng lớp sơn nguyên bản của xe.

Khách hàng nghi ngờ những chi tiết này có thể từng bị hư hỏng do va chạm hoặc một sự cố nào đó trước khi xe được bàn giao. Tuy nhiên, đây là nghi vấn của người mua, không phải kết luận về nguyên nhân khiến các bộ phận phải sơn lại.

Mua ô tô mới, khách hàng phát hiện nhiều chi tiết bị sơn lại trước khi bàn giao.

Sau đó, Vijesh yêu cầu đại lý nhận lại xe và hoàn trả số tiền đã thanh toán. Khi yêu cầu không được giải quyết, người mua gửi thông báo pháp lý vào tháng 1/2025. Theo hồ sơ được tòa án xem xét, đại lý không thực hiện yêu cầu và cũng không phản hồi thông báo này.

Vijesh sau đó gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban giải quyết tranh chấp người tiêu dùng, yêu cầu đổi xe và bồi thường 10 lakh rupee cho những tổn thất tinh thần, cùng chi phí tố tụng.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, một chuyên gia được chỉ định kiểm tra chiếc xe theo đề nghị của khách hàng và lập báo cáo gửi cơ quan giải quyết tranh chấp.

Báo cáo xác nhận phần nóc, nắp ca-pô và cửa bên trái đã được sơn lại. Màu sơn tại những khu vực này không đồng nhất hoàn toàn, đồng thời chất lượng lớp sơn nguyên bản bị ảnh hưởng. Chuyên gia cũng ghi nhận lớp bọc trần nội thất bị lỏng và một số vị trí có dấu hiệu bong, nhấc lên.

Chi phí khắc phục các vấn đề ở lớp bọc trần được ước tính khoảng 50.000 rupee (15 triệu đồng). Trong khi đó, riêng việc sơn lại phần nóc, nắp ca-pô và cửa bên trái có thể tốn hơn 1,5 lakh rupee (450 triệu đồng).

Đại lý không xuất hiện tại phiên giải quyết và không nộp văn bản phản hồi dù đã được thông báo. Vì vậy, vụ việc được xem xét khi vắng mặt phía đại lý. Ủy ban vẫn yêu cầu người khiếu nại cung cấp bằng chứng để chứng minh các nội dung phản ánh.

Dựa trên báo cáo chuyên gia, bản khai của khách hàng và các tài liệu liên quan, cơ quan giải quyết tranh chấp kết luận đại lý đã không giải quyết thỏa đáng khiếu nại, đồng thời xác định có hành vi cung cấp dịch vụ không đạt yêu cầu và thực hiện thương mại không công bằng.

Ủy ban giải quyết tranh chấp người tiêu dùng chấp nhận một phần yêu cầu của Vijesh và đưa ra phương án khắc phục cụ thể.

Theo đó, đại lý phải đổi chiếc xe bị khiếu nại bằng một chiếc xe mới. Nếu không thực hiện việc đổi xe, đại lý phải trả 2 lakh rupee (600 triệu đồng) để khách hàng khắc phục các lỗi đã được xác định, đồng thời bồi thường 1,5 lakh rupee (450 triệu đồng) cho những tổn thất tinh thần và 10.000 rupee (3 triệu đồng) chi phí tố tụng.

Như vậy, nếu chọn phương án không đổi xe, tổng số tiền đại lý phải chi trả theo phán quyết là 3,6 lakh rupee (1,08 tỷ đồng).

Cơ quan giải quyết tranh chấp yêu cầu đại lý thực hiện các nghĩa vụ trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được phán quyết. Nếu không thanh toán khoản 2 lakh rupee chi phí sửa chữa, số tiền này sẽ phải chịu lãi suất 12%/năm, tính từ ngày ra phán quyết cho đến khi được thanh toán đầy đủ.

Theo Timesofindia

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