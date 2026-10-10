Mua ô tô điện khi ở chung cư: 5 điều cần kiểm tra trước khi quyết định

Với người sống tại chung cư, lựa chọn ô tô điện không chỉ phụ thuộc vào giá xe, tầm hoạt động hay chi phí năng lượng. Khả năng sạc xe tại nơi ở cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng hằng ngày, nhất là với những người không có chỗ đỗ xe riêng bên ngoài khu dân cư.

Theo Công điện 27/CĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu chung cư, hạ tầng sạc và điểm đổi pin tại các khu đô thị, nhà chung cư còn thiếu và chưa đồng bộ. Việc bổ sung hạ tầng cũng đặt ra yêu cầu về hệ thống điện, tổ chức khu vực đỗ xe và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Vì vậy, trước khi mua xe, người tiêu dùng nên kiểm tra 5 vấn đề dưới đây thay vì mặc định rằng có thể giải quyết việc sạc sau khi nhận xe.

1. Chung cư đã có trụ sạc và có thể sử dụng hay chưa?

Điều đầu tiên cần làm là hỏi ban quản lý hoặc ban quản trị chung cư về tình trạng hạ tầng sạc dành cho ô tô điện. Người mua cần biết tòa nhà đã có trụ sạc hay chưa, khu vực sạc nằm ở đâu, cư dân đăng ký sử dụng như thế nào và có thuận tiện với vị trí đỗ xe của mình hay không.

Nếu chung cư đã có trụ sạc, cần tìm hiểu số lượng thiết bị đang hoạt động, công suất sạc, thời gian sử dụng, cách thanh toán và khả năng đáp ứng vào giờ cao điểm. Có trụ sạc không đồng nghĩa với việc cư dân luôn có thể sử dụng khi cần, nhất là khi số lượng ô tô điện tăng lên.

Người mua cũng nên hỏi liệu việc sử dụng trụ sạc có cần đăng ký trước, đặt lịch hoặc trả thêm phí quản lý hay không. Nếu chỗ đỗ xe nằm xa khu vực sạc, cần tính đến sự bất tiện khi phải di chuyển xe hoặc chờ đến lượt.

Trường hợp chung cư chưa có hạ tầng sạc, nên hỏi rõ kế hoạch triển khai, đơn vị chịu trách nhiệm và thời gian dự kiến. Một kế hoạch chưa có mốc thực hiện cụ thể không nên được xem là cơ sở bảo đảm cho quyết định mua xe.

Đặc biệt, cần phân biệt quyền sử dụng chỗ đỗ xe với quyền lắp đặt thiết bị sạc. Việc có chỗ đỗ xe không tự động cho phép chủ xe kéo dây điện, lắp bộ sạc riêng hoặc can thiệp vào hệ thống điện tại tầng hầm. Phương án lắp đặt phải được xem xét theo điều kiện công trình, quy định quản lý và yêu cầu an toàn liên quan.

2. Quy định về khu vực sạc áp dụng thế nào với chung cư đang ở?

Người mua nên tìm hiểu các quy định mới về hạ tầng sạc để đánh giá khả năng triển khai tại nơi mình sinh sống, nhưng cần phân biệt văn bản đã có hiệu lực với văn bản mới được ban hành.

Ngày 15/6/2026, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 31/2026/TT-BXD, kèm theo Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nhà chung cư. Theo thông tin công bố của Bộ Xây dựng, quy chuẩn sửa đổi bổ sung các yêu cầu liên quan đến khu vực để xe điện, khu vực sạc xe điện và khu vực đổi pin tại nhà chung cư. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/12/2026.

Như vậy, tại thời điểm ngày 10/10/2026, văn bản này đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực. Người mua không nên mặc định mọi chung cư đều đã đáp ứng các yêu cầu mới hoặc chắc chắn có thể bố trí trụ sạc tại từng chỗ đỗ xe sau ngày quy chuẩn có hiệu lực.

Đối với chung cư hiện hữu, khả năng bổ sung hạ tầng còn phụ thuộc vào thiết kế công trình, hệ thống điện, mặt bằng, phương án tổ chức khu vực sạc và các yêu cầu an toàn. Khi tìm hiểu một dự án cụ thể, người mua nên đề nghị ban quản lý cung cấp thông tin về hiện trạng và kế hoạch triển khai thay vì chỉ dựa vào quy định chung.

Điều cần xác minh không đơn thuần là chung cư có nằm trong phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn hay không, mà là cư dân có thể sạc xe tại đó bằng phương án cụ thể nào và khi nào phương án ấy có thể sử dụng.

3. Hệ thống sạc có bảo đảm an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy?

Hạ tầng sạc cần đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn, không chỉ có đủ công suất để nạp điện cho xe. Người mua nên hỏi ban quản lý về phương án cấp điện, thiết bị bảo vệ, quy trình xử lý sự cố và phương án phòng cháy, chữa cháy tại khu vực sạc.

Công điện 27/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đặt vấn đề rà soát hạ tầng sạc tại các địa phương, đồng thời yêu cầu phối hợp tổ chức khu vực sạc khoa học, an toàn và thuận tiện cho cư dân. Đây là vấn đề cần được xem xét cùng với điều kiện thực tế của từng công trình.

Ngoài quy định đối với nhà chung cư, ngày 5/10/2026, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 61/2026/TT-BCT, kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2026/BCT về trụ sạc, trạm sạc xe điện. Quy chuẩn đề cập các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, bố trí mặt bằng, cấp điện, đo đếm và quản lý phụ tải. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Quy chuẩn đối với nhà chung cư và quy chuẩn đối với trụ sạc, trạm sạc có phạm vi điều chỉnh khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều cho thấy việc triển khai hạ tầng sạc cần được xem xét từ điều kiện công trình đến thiết bị và hệ thống điện.

Người mua không nên tự lắp bộ sạc hoặc sử dụng ổ điện thông thường tại tầng hầm khi chưa được chấp thuận và kiểm tra điều kiện kỹ thuật. Một phương án sạc chỉ thực sự phù hợp khi vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa bảo đảm các yêu cầu an toàn tại nơi ở.

Người mua không nên tự lắp bộ sạc hoặc sử dụng ổ điện thông thường tại tầng hầm khi chưa được chấp thuận và kiểm tra điều kiện kỹ thuật.

4. Tổng chi phí sạc và thời gian sử dụng có phù hợp?

Ô tô điện có thể giúp giảm chi phí năng lượng so với xe sử dụng động cơ đốt trong trong nhiều tình huống, nhưng hiệu quả thực tế phụ thuộc vào quãng đường di chuyển, giá sạc và cách sử dụng.

Nếu chung cư có trụ sạc, người mua cần hỏi đơn giá điện hoặc dịch vụ sạc, phí sử dụng thiết bị và các khoản phụ thu nếu có. Không nên chỉ so sánh chi phí điện với tiền xăng mà bỏ qua những khoản phát sinh liên quan đến việc tiếp cận trạm sạc.

Nếu phải sạc tại điểm công cộng, cần tính thêm chi phí di chuyển đến trạm, thời gian chờ và mức độ thuận tiện. Một trạm sạc có giá hợp lý nhưng nằm xa nhà hoặc thường xuyên đông xe có thể khiến việc sử dụng hằng ngày trở nên bất tiện.

Người mua nên thử tính nhu cầu trong một tuần, gồm quãng đường đi làm, đưa đón con, mua sắm và các chuyến đi cuối tuần. Từ đó, có thể ước tính số lần cần sạc, thời gian dành cho việc sạc và tổng chi phí dự kiến.

Nếu phải sạc tại điểm công cộng, cần tính thêm chi phí di chuyển đến trạm, thời gian chờ và mức độ thuận tiện.

Cũng cần tính đến lịch sinh hoạt của gia đình. Nếu thường xuyên phải di chuyển vào sáng sớm, về muộn hoặc đi đường dài vào cuối tuần, việc phụ thuộc vào trạm công cộng có thể đòi hỏi kế hoạch khác với người chủ yếu đi lại trong thành phố và có nhiều lựa chọn sạc gần nhà.

Mục tiêu không chỉ là tìm được nơi sạc rẻ, mà còn phải bảo đảm việc sạc không làm đảo lộn lịch trình hằng ngày.

5. Có phương án sạc dự phòng nếu chung cư chưa đáp ứng?

Người mua không nên đặt toàn bộ kế hoạch sử dụng xe vào một trụ sạc duy nhất hoặc một dự án hạ tầng chưa triển khai. Trước khi quyết định, cần xác định ít nhất một địa điểm sạc thay thế có thể sử dụng thường xuyên, chẳng hạn tại nơi làm việc hoặc một trạm sạc thuận tiện trên tuyến đường quen thuộc.

Khi lựa chọn phương án dự phòng, cần xem xét khoảng cách, thời gian hoạt động, khả năng tiếp cận, công suất sạc và mức độ sẵn có của thiết bị. Nếu phải đi vòng đáng kể, chờ lâu hoặc thay đổi lịch sinh hoạt mỗi lần sạc, những bất tiện này cũng cần được tính vào chi phí sử dụng xe.

Với người chưa có phương án sạc ổn định, ô tô hybrid có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Hybrid thông thường không cần cắm sạc ngoài để vận hành hệ thống truyền động, trong khi hybrid sạc ngoài có thể cần hạ tầng sạc để khai thác đầy đủ khả năng chạy điện. Hai loại xe này không giống nhau, vì vậy người mua cần xác định rõ nhu cầu trước khi so sánh.

Nếu chủ yếu di chuyển trong thành phố, có nơi sạc thuận tiện và lịch trình tương đối ổn định, ô tô điện có thể phù hợp. Ngược lại, nếu phải phụ thuộc hoàn toàn vào trạm công cộng, chưa biết khi nào chung cư triển khai hạ tầng hoặc thường xuyên đi xa, người mua nên tính kỹ phương án sử dụng trước khi quyết định móc hầu bao.