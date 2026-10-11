Mua ô tô điện: Đây là 4 điều về sạc pin bạn cần biết

Nếu lần đầu mua xe ô tô điện, dưới đây là những điều về sạc pin mà bạn cần biết.

Sạc AC và DC khác nhau như thế nào?

Sạc AC sử dụng dòng điện xoay chiều. Bộ sạc tích hợp trên ô tô sẽ chuyển đổi dòng điện này thành điện một chiều để nạp vào pin. Hình thức sạc này thường phù hợp khi đỗ xe trong thời gian dài, chẳng hạn qua đêm tại nhà hoặc trong nhiều giờ ở văn phòng.

Trong khi đó, sạc DC sử dụng bộ sạc bên ngoài để cung cấp dòng điện một chiều cho hệ thống pin. Nhờ không phụ thuộc hoàn toàn vào công suất bộ sạc tích hợp trên xe, sạc DC có thể đạt công suất cao hơn đáng kể, phù hợp khi cần bổ sung năng lượng nhanh trên hành trình.

Tuy nhiên, trụ sạc công suất lớn không đồng nghĩa chiếc xe luôn sạc nhanh tương ứng. Tốc độ thực tế còn phụ thuộc khả năng tiếp nhận điện của xe, nhiệt độ pin và mức pin tại thời điểm sạc.

Nên sạc tại nhà hay sạc nhanh công cộng?

Hệ thống sạc ô tô điện thường được phân thành các cấp độ dựa trên nguồn điện, công suất và cách sử dụng. Trong đó, người mua xe nên chú ý ba hình thức phổ biến.

Sạc Level 1: Sử dụng nguồn điện xoay chiều dân dụng với công suất thấp. Ưu điểm là đơn giản, nhưng thời gian nạp pin có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí hơn một ngày tùy dung lượng pin và nguồn điện. Hình thức này phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển ngắn, ít sử dụng xe hoặc có nhiều thời gian sạc.

Sạc Level 2: Vẫn sử dụng điện xoay chiều nhưng có công suất cao hơn, thường gặp ở bộ sạc tại nhà và các điểm sạc công cộng. Một số bộ sạc có công suất khoảng 7 kW, 11 kW hoặc 22 kW, tùy thiết bị và điều kiện lắp đặt. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với người có chỗ đỗ xe ổn định.

Sạc nhanh DC: Sử dụng trạm sạc công suất lớn, phù hợp khi đi đường dài hoặc cần nhanh chóng tiếp tục hành trình. Thời gian sạc phụ thuộc vào mẫu xe và khả năng tiếp nhận công suất của pin.

Chẳng hạn, với bộ pin dung lượng 60 kWh, nếu sạc ở công suất thực tế 7 kW, phép tính lý thuyết cho thời gian nạp từ gần cạn đến đầy khoảng 8,6 giờ. Thực tế có thể lâu hơn do tổn hao và công suất sạc thay đổi trong quá trình nạp.

Vì vậy, trước khi mua xe, người dùng nên xác định có thể lắp bộ sạc tại nhà hay không, đồng thời tìm hiểu các trạm sạc thuận tiện trên những tuyến đường thường đi.

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Cổng sạc không tương thích có thể gây bất tiện

Một yếu tố quan trọng khác là chuẩn cổng sạc. Trên thị trường hiện có nhiều loại đầu nối, trong đó phổ biến gồm Type 1, Type 2, CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T và NACS.

Type 1 thường gắn với hệ thống sạc AC tại Bắc Mỹ và một số mẫu xe Nhật Bản. Type 2 được sử dụng rộng rãi tại châu Âu và nhiều thị trường khác, hỗ trợ sạc AC một pha hoặc ba pha tùy cấu hình.

CCS1 và CCS2 là các chuẩn kết hợp đầu nối AC với những chân tiếp xúc bổ sung để sạc nhanh DC. Trong đó, CCS2 được sử dụng rộng rãi tại châu Âu và một số thị trường khác.

CHAdeMO là chuẩn sạc nhanh DC có nguồn gốc từ Nhật Bản, từng phổ biến trên một số mẫu xe như Nissan Leaf. GB/T là hệ thống tiêu chuẩn sạc được sử dụng rộng rãi tại Trung Quốc, với đầu nối riêng cho sạc AC và DC. NACS, ban đầu do Tesla phát triển, sử dụng thiết kế đầu nối nhỏ gọn cho cả sạc AC và DC.

Sự đa dạng này khiến người mua cần kiểm tra chính xác chuẩn cổng sạc của xe và những trạm sạc có thể sử dụng. Bộ chuyển đổi chỉ nên được cân nhắc khi được nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp xác nhận tương thích, an toàn và hỗ trợ đúng chế độ sạc.

Đừng chỉ nhìn công suất tối đa khi đánh giá tốc độ sạc

Thông số công suất tính bằng kW thường được dùng để mô tả khả năng cung cấp điện của trạm sạc. Tuy nhiên, tốc độ nạp pin thực tế còn phụ thuộc giới hạn tiếp nhận điện của ô tô, nhiệt độ pin, tình trạng pin và mức sạc hiện tại.

Đặc biệt, công suất thường giảm khi pin tiến gần mức đầy. Vì vậy, thông số thời gian sạc từ 10% lên 80% thường hữu ích hơn việc chỉ nhìn vào công suất cực đại của trụ sạc.

Khi so sánh các mẫu xe, người mua nên tìm hiểu thời gian sạc trong điều kiện thực tế, khả năng sạc AC tại nhà, công suất sạc DC tối đa và mạng lưới trạm sạc tương thích.