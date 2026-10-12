Mua ô tô cũ, đổi biển định danh có cần đăng kiểm lại?

Gửi câu hỏi đến đường dây nóng Báo Xây dựng, anh Phạm Như Phong (trú tại phường Tây Tựu, TP Hà Nội) cho biết vừa mua một chiếc ô tô con đã qua sử dụng, có hạn đăng kiểm đến tháng 3/2027. Sau khi sang tên, đổi biển số cũ sang biển số định danh mới, anh băn khoăn liệu có phải đưa xe đi đăng kiểm lại hay không và cần chuẩn bị những giấy tờ gì.

Đổi biển số định danh không chuyển đổi loại hình kinh doanh vận tải, ô tô không cần đăng kiểm lại mà chỉ cần cập nhật thông tin phương tiện (ảnh minh hoạ).

Giải đáp vấn đề này, đại diện một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội cho biết, theo quy định tại Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng, trường hợp phương tiện đổi biển số đăng ký, bao gồm đổi sang biển số định danh, chủ xe không phải thực hiện kiểm định lại.

Thay vào đó, chủ phương tiện đưa xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra, đối chiếu và cập nhật thông tin biển số mới vào hồ sơ phương tiện. Sau khi hoàn tất, cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định mới phù hợp với thông tin đăng ký của xe.

Đối với ô tô đổi sang biển số định danh mới nhưng không thay đổi màu nền biển số, chu kỳ kiểm định vẫn được giữ nguyên.

Như trường hợp của anh Phạm Như Phong, xe cá nhân sử dụng biển số nền trắng và tiếp tục giữ nguyên màu nền sau khi đổi biển. Cơ sở đăng kiểm chỉ cần cập nhật thông tin biển số mới, cấp giấy chứng nhận kiểm định mới; thời hạn đăng kiểm của xe vẫn đến tháng 3/2027.

Một trường hợp khác cần lưu ý là phương tiện đổi biển số đồng thời chuyển đổi loại hình vận tải, từ không kinh doanh vận tải sang kinh doanh vận tải hoặc ngược lại. Khi đó, màu nền biển số có thể thay đổi từ trắng sang vàng hoặc từ vàng sang trắng, kéo theo việc xác định lại chu kỳ kiểm định tương ứng.

Theo nguyên tắc được nêu trong Thông tư 30/2026, thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định cấp lại không vượt quá chu kỳ kiểm định tương ứng với loại hình vận tải có chu kỳ ngắn hơn.

Đáng chú ý, nếu tại thời điểm chủ xe làm thủ tục cập nhật thông tin, thời hạn kiểm định mới đã hết, cơ sở đăng kiểm không thể cấp lại giấy chứng nhận mà phương tiện phải thực hiện kiểm định lại.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, kiểm định là hoạt động đánh giá định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, khác với việc xác minh, cập nhật thông tin phục vụ công tác quản lý.

Vì vậy, những thay đổi chỉ liên quan đến hồ sơ sẽ được xử lý bằng việc cập nhật thông tin. Việc kiểm định thực tế chỉ đặt ra trong những trường hợp cần thiết, chẳng hạn khi chuyển đổi loại hình kinh doanh vận tải khiến chu kỳ kiểm định mới đã hết hạn.

Cách tiếp cận này góp phần giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế việc đưa phương tiện đi kiểm định nhiều lần không cần thiết, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với phương tiện giao thông.