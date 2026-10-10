Mưa ở miền Trung vẫn phức tạp, lũ các sông lên cao

Trung Bộ chiều mai mưa lớn giảm dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (10/10), khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 10/10 có nơi trên 150 mm như các trạm: Kiến Giang (Quảng Trị) 165.4mm, Dương Hòa (Tp. Huế) 180.4mm, Ba Cung (Quảng Ngãi) 171.2mm,…

Từ chiều tối 10/10 đến sáng 11/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>70mm/3h).

Mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần từ ngày mai. Ảnh: PV

Ngoài ra, chiều tối và đêm 10/10, khu vực Hà Tĩnh, phía Bắc tỉnh Quảng Trị, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 11/10 mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Lũ trên các sông dâng cao, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay, mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đang lên, trong đó, mực nước thượng nguồn sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang lên dưới mức báo động (BĐ) 2; sông Gianh, sông Bến Hải (Quảng Trị) đang lên trên mức BĐ1; sông Kiến Giang (Quảng Trị) lên trên mức BĐ2. Mực nước trên các sông khác ở Quảng Trị và thành phố Huế có dao động.

Lúc 13h00 ngày 10/10, mực nước trên một số sông cụ thể như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ 12,03m, dưới mức BĐ2 0,47m; Trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm 7,70m, trên BĐ1 0,70m; Trên sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy 2,24m, trên BĐ2 0,04m; Trên sông Bến Hải tại trạm Hiền Lương 1,05m, trên BĐ1 0,04m.

Từ nay (10/10) đến 11/10, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có khả năng tiếp tục xảy ra, mực nước đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2, hạ lưu sông La còn dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1

Trong 24 giờ qua (từ 16 giờ ngày 09/10 đến 16 giờ ngày 10/10), khu vực các tỉnh/thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to như: Yên Thượng 269,8mm (Nghệ An); Hồ Khe Xai 360,4mm, Kẻ Gỗ 325mm (Hà Tĩnh); Xuân Trường 332,4mm (Quảng Trị); Dương Hoà 159,2mm (TP. Huế); Tam Trà 116,8mm (TP. Đà Nẵng); Ba Cung 218,6mm (Quảng Ngãi);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Nghệ An từ 1-5mm, có nơi trên 10mm; Hà Tĩnh và Đà Nẵng từ 1-10mm, có nơi trên 40mm; Quảng Trị từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; Huế từ 10-20mm, có nơi trên 70mm; Quảng Ngãi từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Hà Tĩnh: Cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Hà Tĩnh: Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, P. Bắc Hồng Lĩnh, P. Nam Hồng Lĩnh, P. Sông Trí, P. Vũng Áng, Phúc Trạch, Sơn Giang, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Tùng Lộc, Vũ Quang; Cẩm Hưng, P. Hải Ninh, P. Hoành Sơn, Sơn Hồng.

Quảng Trị: Bắc Trạch, Bố Trạch, Đông Trạch, Hoàn Lão, Kim Ngân, Kim Phú, Lệ Ninh, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, P. Đồng Sơn, Phong Nha, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Trung Thuần, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Sơn; Bến Quan, Dân Hóa, Đồng Lê, Hòa Trạch, Kim Điền, Minh Hóa, Nam Hải Lăng, Phú Trạch, Tân Thành, Tuyên Lâm, Tuyên Phú; Ái Tử, Ba Lòng, Cồn Tiên, Đakrông, Hải Lăng, Hiếu Giang, Tà Rụt, Thượng Trạch, Triệu Phong.

Huế: P. Phong Điền, P. Phú Bài; Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, P. Hương An, P. Hương Trà, P. Kim Long, P. Kim Trà, P. Phong Thái, Phú Lộc.

Đà Nẵng: Tam Mỹ; Bà Nà, Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Đức Phú, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Lãnh Ngọc, Núi Thành, P. An Khê, P. Hải Vân, P. Hòa Khánh, P. Liên Chiểu, Phú Ninh, Phước Hiệp, Phước Trà, Sơn Cẩm Hà, Tam Anh, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Liên, Trà My, Trà Vân, Việt An.

Quảng Ngãi: Ba Dinh, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vinh, Minh Long, Nguyễn Nghiêm, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Thiện Tín; Ba Động, Ba Vì, Kon Plông, Mộ Đức, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Thủy; Ba Gia, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đăk Kôi, Đăk Pxi, Đăk Rve, Đăk Tô, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Lân Phong, Măng Bút, Măng Đen, Măng Ri, Mô Rai, Nghĩa Giang, P. Đức Phổ, P. Sa Huỳnh, P. Trà Câu, Sơn Kỳ, Sơn Tây Hạ, Sơn Tịnh, Tây Trà Bồng, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang, Tu Mơ Rông.